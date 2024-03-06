Плохие новости. Они состоят даже не в том, что лидеру фракции реформистов в Таллиннском горсобрании нужна голова Кылварта. Это-то как раз не новость, а лишь обескураживающая своей простотой формулировка обсессивного желания. Хуже то, что и либеральная партия новых идей «Ээсти 200», призванная консолидировать общество, скатилась до риторики в стиле «вернем Таллинн эстонцам», пишет член Центристской партии Бетина Бешкина.
Бетина Бешкина ⟩ Иллюзия толерантности, или Охотники за головой Кылварта
Вчера были озвучены результаты «Мониторинга интеграции Эстонии 2023». Они наглядно продемонстрировали, что, во-первых, 93% эстонцев и 83% жителей других национальностей отличает умеренная или сильная эстонская идентичность. Во-вторых, как среди эстонцев (69%), так и среди неэстонцев (58%) преобладают люди, которые открыты к сотрудничеству и терпимы к представителям других культур.
На фоне подобных результатов невозможно представить, что очередное откровенно кровожадное требование, выдвинутое Пяртелем-Пеэтером Пере, вызовет понимание в обществе, в котором ценится взаимное уважение. И, безусловно, ту же общественную установку подтверждает результат петиции партии «Ээсти 200», направленной против мэра Михаила Кылварта: она не получила и трети заявленных голосов, собрав 988 подписей. Своим нежеланием поддержать петицию ясно выразило свою позицию то самое большинство, люди, которые открыты к межкультурному сотрудничеству и которые судят по делам, а не по происхождению.
У древних греков было несколько слов, обозначающих любовь: эрос (страстная), филия (принимающая, поддерживающая), сторге (родственная), агапэ (жертвенная). Но что там у мудрецов было о ненависти? К этой теме древнегреческие мыслители подошли не менее основательно. Выделив, например, мизантропию (человеконенавистничество), мизогинию (ненависть к женщинам), мизандрию (ненависть к мужчинам) и, конечно же, ксенофобию - сегодня так называют ненависть к другим национальностям и культурам.
Разумеется, мы не можем ожидать от политиков безусловной «филии» ко всем жителям страны, но и проявления откровенной ксенофобии недопустимо. Высказывание реформиста Пяртеля-Пеэтера Пере настолько кристально, что, пожалуй, даже нет смысла его дополнительно комментировать. Но риторика «Ээсти 200» требует более пристального внимания.
В 2019 году политическая партия «Ээсти 200» угодила в скандал, заказав рекламу, которая разделила трамвайную остановку на зону для эстонцев и зону для русских, дословно: «Здесь только эстонцы», «Здесь только русские». Это вызвало бурю эмоций. Ирене Кяосаар, руководившая тогда Фондом интеграции, даже вышла из только что созданной партии.
«Пусть первым бросит камень тот, кто скажет, что это неправда», - сказала тогда лидер «Ээсти 200» Кристина Каллас. Камнями мы, конечно, бросаться не будем, это незаконно, как и разжигание межнациональной вражды. Да и нет необходимости спорить. Политическая партия, которая в XXI веке в стране Евросоюза инициирует петицию с формулировкой «мэр держит в управлении городом русскоговорящих», просто так заказывать рекламу не станет.
Остается только порадоваться, что таких же недовольных мультикультурной командой Кылварта за месяц кампании не набралось и тысячи человек - чуть больше, чем членов «Ээсти 200» и в 18 раз меньше числа их избирателей в Таллинне на местных выборах 2021 года. Ξενοφοβία* (ксенофобия на греческом - прим. Б. Б.), знаете ли, свойственна не всем.