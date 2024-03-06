Бетина Бешкина ⟩ Иллюзия толерантности, или Охотники за головой Кылварта

Вчера были озвучены результаты «Мониторинга интеграции Эстонии 2023». Они наглядно продемонстрировали, что, во-первых, 93% эстонцев и 83% жителей других национальностей отличает умеренная или сильная эстонская идентичность. Во-вторых, как среди эстонцев (69%), так и среди неэстонцев (58%) преобладают люди, которые открыты к сотрудничеству и терпимы к представителям других культур.

На фоне подобных результатов невозможно представить, что очередное откровенно кровожадное требование, выдвинутое Пяртелем-Пеэтером Пере, вызовет понимание в обществе, в котором ценится взаимное уважение. И, безусловно, ту же общественную установку подтверждает результат петиции партии «Ээсти 200», направленной против мэра Михаила Кылварта: она не получила и трети заявленных голосов, собрав 988 подписей. Своим нежеланием поддержать петицию ясно выразило свою позицию то самое большинство, люди, которые открыты к межкультурному сотрудничеству и которые судят по делам, а не по происхождению.

У древних греков было несколько слов, обозначающих любовь: эрос (страстная), филия (принимающая, поддерживающая), сторге (родственная), агапэ (жертвенная). Но что там у мудрецов было о ненависти? К этой теме древнегреческие мыслители подошли не менее основательно. Выделив, например, мизантропию (человеконенавистничество), мизогинию (ненависть к женщинам), мизандрию (ненависть к мужчинам) и, конечно же, ксенофобию - сегодня так называют ненависть к другим национальностям и культурам.