В среду премьер-министр Кая Каллас, отвечая на вопросы депутатов в ходе инфочаса в Рийгикогу, заявила, что ремонт подводного кабеля EstLink2 задерживается из-за перегруженности сотрудников ремонтной компании.
Каллас: с починкой EstLink 2 придется повременить, ремонтники перегружены
По словам Каллас, очень прискорбно, что место неисправности кабеля было установлено лишь недавно.
«Почему его обнаружили так поздно? Потому что оно находится в очень труднодоступном месте, как раз там, где материковое соединение переходит в подводное», - пояснила Каллас.
Как считает премьер-министр, прогнозы Elering по поводу того, что кабель удастся починить к сентябрю, «вероятно, представляют собой очень оптимистическую оценку».
«Компания, которая прокладывает и ремонтирует этот кабель, занимается такими вещами по всему миру. Электрические подключения осуществляются повсеместно, на их работу очень большой спрос», - пояснила она.
«Большой конкуренции они не испытывают, и в результате они сами устанавливают графики, где собираются производить ремонт, что-то менять или прокладывать», - добавила Каллас.
Именно поэтому сроки завершения работ такие большие, констатирует глава правительства.
По словам Каи Каллас, она попросила вынести этот вопрос на рассмотрение кабинета министров в ближайший четверг.