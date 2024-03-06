Каллас: с починкой EstLink 2 придется повременить, ремонтники перегружены

По словам Каллас, очень прискорбно, что место неисправности кабеля было установлено лишь недавно.

«Почему его обнаружили так поздно? Потому что оно находится в очень труднодоступном месте, как раз там, где материковое соединение переходит в подводное», - пояснила Каллас.

Как считает премьер-министр, прогнозы Elering по поводу того, что кабель удастся починить к сентябрю, «вероятно, представляют собой очень оптимистическую оценку».

«Компания, которая прокладывает и ремонтирует этот кабель, занимается такими вещами по всему миру. Электрические подключения осуществляются повсеместно, на их работу очень большой спрос», - пояснила она.

«Большой конкуренции они не испытывают, и в результате они сами устанавливают графики, где собираются производить ремонт, что-то менять или прокладывать», - добавила Каллас.

Именно поэтому сроки завершения работ такие большие, констатирует глава правительства.

По словам Каи Каллас, она попросила вынести этот вопрос на рассмотрение кабинета министров в ближайший четверг.