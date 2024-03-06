Уверенная победа Трампа и Байдена и несколько сюрпризов. Главные итоги «супервторника» в США

Конечно, это мнение может измениться в разгар осенней предвыборной кампании. В 2016 году в ходе опросов на выходе с избирательных участков 75% участников республиканских праймериз, не являющихся сторонниками Трампа, заявили, что не хотят видеть его кандидатом в президенты.

Однако в итоге 90% республиканцев проголосовали за него на президентских выборах, на которых его соперницей была демократка Хиллари Клинтон.

Вермонтский сюрприз Никки Хейли

Никки Хейли Фото: Getty Images

Экс-губернатор Южной Каролины предпочла не проводить публичных мероприятий вечером «супервторника», вероятно, предвидя, что праздновать будет нечего.

Но ей стоило бы устроить победную вечеринку в Вермонте. Несмотря на данные опросов, свидетельствующие, что она сильно отстает в этом северо-восточном штате, Хейли победила там Трампа с небольшим преимуществом, одержав таким образом вторую победу в сезоне праймериз (первая была в Вашингтоне).

В воскресенье она проводила кампанию в Берлингтоне вместе с популярным губернатором-республиканцем штата Филом Скоттом, который заявил, что республиканцы, независимые кандидаты и демократы должны объединиться, чтобы остановить Трампа.

В Вермонте это сработало. Однако во всех остальных праймериз «супервторника» среди республиканских избирателей просто не нашлось достаточного количества противников Трампа (даже в таких штатах, как Вирджиния, где в праймериз могут участвовать все избиратели, независимо от партийной принадлежности), чтобы позволить Хейли одержать победу или чтобы оттянуть хоть немного голосов у Трампа.