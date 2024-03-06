В этом году «супервторник» не был таким уж «супер» из-за достаточно предсказуемых результатов важнейшего дня в предвыборной гонке. Однако и Дональда Трампа, и Джо Байдена поджидали несколько сюрпризов и тревожных звоночков.
Уверенная победа Трампа и Байдена и несколько сюрпризов. Главные итоги «супервторника» в США
Вот некоторые главные выводы после того, как миллионы американских избирателей в 15 штатах и на одной американской территории выбрали кандидатов в президенты от своих партий в «супервторник».
Трамп несется вперед на полном ходу
Трамп одержал доминирующую победу, выиграв в 14 из 15 штатов, в которых проходило голосование.
«Не зря это называется "супервторник", - торжествующе сказал он, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. - Большой день. Это была потрясающая ночь».
В некоторых штатах Трамп одержал победу с оглушительным перевесом: 70% в Алабаме, 61% в Техасе, около 70% голосов в Калифорнии.
Бывший президент получил практически несокрушимое преимущество по количеству делегатов от штатов (в «Супервторник» распределяется около трети всех голосов делегатов - 865 у республиканцев и как минимум 1420 у демократов), и на следующей неделе ему предстоит лишь математически зафиксировать номинацию от республиканцев, добрав до необходимых для выдвижения 1215 голосов делегатов.
Экзит-поллы дают некоторое представление о том, почему бывший президент одержал такую убедительную победу.
В Северной Каролине 43% избирателей на республиканских праймериз сказали, что иммиграция является для них самым важным вопросом - а это тема, которая занимает одно из первых мест в политической повестке Трампа с тех пор, как он впервые выдвинул свою кандидатуру в президенты на выборах в 2015 году. В Вирджинии 64% опрошенных заявили, что доверяют Трампу, а не его сопернице на республиканских праймериз Никки Хейли в вопросах безопасности границ.
Участники праймериз в Вирджинии также заявили, что хотят видеть на посту президента человека, который разделяет их ценности и борется за таких же людей, как они, - качества, явно работающие на Трампа, - а не темперамент и способность дать бой демократу Байдену на выборах в ноябре.
Последнее было одним из главных аргументов Хейли, утверждавшей, что у нее гораздо больше шансов добиться убедительной победы над Байденом на выборах в ноябре, чем у Трампа.
Очевидно, что этот аргумент не сработал.
Но были и тревожные звоночки
Несмотря на крупную победу экс-президента США, некоторые республиканские избиратели, пришедшие на праймериз, продемонстрировали признаки продолжающегося недовольства Трампом.
В Вирджинии и Северной Каролине Хейли довольно успешно выступила в округах с большим количеством молодых избирателей, жителей пригородов и людей с высшим образованием, и некоторые из их опасений были зафиксированы в опросах на выходе.
40% избирателей республиканских праймериз в Вирджинии и 32% в Северной Каролине заявили, что Трамп, на которого заведено четыре уголовных дела, не должен стать президентом, если будет осужден за преступление.
Среди избирателей Северной Каролины, голосовавших за Хейли, только 21% сказали, что проголосуют на выборах в ноябре за кандидата от республиканцев «независимо от того, кто это будет».
Поздно вечером во вторник предвыборный штаб Никки Хейли указал на это, выступив с предупреждением. «Сегодня в каждом штате остается большой блок республиканских избирателей, которые выражают глубокую озабоченность по поводу Дональда Трампа», - заявила представительница кампании Хейли.
Конечно, это мнение может измениться в разгар осенней предвыборной кампании. В 2016 году в ходе опросов на выходе с избирательных участков 75% участников республиканских праймериз, не являющихся сторонниками Трампа, заявили, что не хотят видеть его кандидатом в президенты.
Однако в итоге 90% республиканцев проголосовали за него на президентских выборах, на которых его соперницей была демократка Хиллари Клинтон.
Вермонтский сюрприз Никки Хейли
Экс-губернатор Южной Каролины предпочла не проводить публичных мероприятий вечером «супервторника», вероятно, предвидя, что праздновать будет нечего.
Но ей стоило бы устроить победную вечеринку в Вермонте. Несмотря на данные опросов, свидетельствующие, что она сильно отстает в этом северо-восточном штате, Хейли победила там Трампа с небольшим преимуществом, одержав таким образом вторую победу в сезоне праймериз (первая была в Вашингтоне).
В воскресенье она проводила кампанию в Берлингтоне вместе с популярным губернатором-республиканцем штата Филом Скоттом, который заявил, что республиканцы, независимые кандидаты и демократы должны объединиться, чтобы остановить Трампа.
В Вермонте это сработало. Однако во всех остальных праймериз «супервторника» среди республиканских избирателей просто не нашлось достаточного количества противников Трампа (даже в таких штатах, как Вирджиния, где в праймериз могут участвовать все избиратели, независимо от партийной принадлежности), чтобы позволить Хейли одержать победу или чтобы оттянуть хоть немного голосов у Трампа.
Несколько недель назад Хейли пообещала оставаться в гонке по крайней мере до «супервторника», надеясь увеличить число своих делегатов. По итогам вторника можно считать, что этого она добилась, но не в сколько-нибудь значительной степени.
Теперь все ждут, когда она выбросит белый флаг и сойдет с дистанции.
Ранее на этой неделе Хейли заявила, что, несмотря на данное ранее обещание, не намерена поддерживать Трампа, если он станет кандидатом от партии.
Поддержит ли она в конечном итоге бывшего президента, несмотря на свою недавнюю резкую критику в его адрес? Может быть, она собирается выдвинуться на пост президента как независимый кандидат? Сейчас, когда драма праймериз осталась позади, политическое будущее Никки Хейли - одна из немногих остающихся загадок это предвыборной кампании.
Байдену не удается поколебать «неопределившихся»
На прошлой неделе на демократических праймериз в Мичигане более cта тысяч избирателей - 12% от общего числа - в рамках организованного протеста против войны в Газе и поддержки Байденом Израиля проголосовали не за действующего президента, а в графе «не определился».
Это вновь проявилось во вторник. В Миннесоте «неопределившиеся» сторонники демократов набрали около 20% голосов, а в округах вблизи Миннеаполиса, крупнейшего города штата, таких голосов было еще больше.
В Северной Каролине, к которой было приковано все внимание как к единственному колеблющемуся штату (в 2020 году Трамп обошел там Байдена чуть более чем на один процентный пункт), 12% демократических избирателей выбрали вариант «без предпочтений».
«Сегодняшние цифры показали, что президент Байден не сможет вернуть наши голоса только риторикой, - заявила представитель кампании протестного голосования Vote Uncommitted в этом штате Асма Низами. - Более 35 тысяч жителей Миннесоты дали понять, что демократы хотят, чтобы Джо Байден изменил свою политику».
Пропалестинские группы уже нацелились на демократические праймериз, которые состоятся на следующей неделе в штате Вашингтон, где проживает большое количество левых активистов. Если кампания Байдена надеялась, что Мичиган с его многочисленным арабо-американским населением станет началом и концом протестного голосования против действующего президента США, «супервторник» стал для нее холодным душем.
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