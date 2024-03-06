Новые правила для беженцев в Германии: штраф за украинские номера

Украинцы, которые находятся в Германии более года, имеют здесь статус временной защиты и передвигаются по дорогам Германии на автомобилях с украинскими номерами, должны до конца марта поставить свои машины на учет и получить немецкие автомобильные номера.

31 марта 2024 года истекает срок переходных положений, которые позволяли украинским беженцам в Германии больше года ездить на украинских номерах.

Все украинские авто должны быть поставлены на учет

Как сообщили DW в министерстве транспорта земли Северный Рейн - Вестфалия, которая сейчас председательствует в конференции земельных транспортных ведомств, никаких запросов от других федеральных земель на продление переходных положений и исключений для украинских машин нет.

«Это значит, что все украинские транспортные средства, которые больше года находятся в Германии, с этого времени должны быть поставлены на учет в ФРГ», - констатировали в земельном министерстве.

Управление автомобилем, не имеющим немецкой регистрации, более года является административным правонарушением, напоминают в федеральном министерстве транспорта.

«За это вы получите штраф», - предупреждают в разъяснениях министерства, обнародованных в прошлом году после введения спецразрешений для украинских авто, действие которых сейчас истекает.

Согласно каталогу штрафов, передвижение на автомобиле без надлежащей регистрации влечет за собой денежный штраф в размере 70 евро и один штрафной балл.

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