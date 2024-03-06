Фото, видео ⟩ В Пярнумаа обнаружена гигантская колония кошек, волонтеры просят помощи!

По данным волонтеров, обнаруженная в Пярнумаа гигантская колония кошек насчитывает не менее 70 особей.

Кошки обитают на территории дач в районе деревни Таммисте, где они были брошены хозяевами и расплодились с прошлого лета.

«Котиков кормит пара бабушек, на это уходит большая часть их пенсии», - сообщает один из активистов Cats Help.

По словам волонтеров, многие из живущих в Таммисте бездомных кошек чрезвычайно дружелюбны и легко идут на контакт.

Спасение такой большой кошачьей колонии является очень большой проблемой для НПО, поскольку это также требует очень высоких затрат.

Cats Help MTÜ уже с трудом оплачивает счета.

По словам представителя общественной организации, спасти всех кошек пока не удается, тем не менее, активисты проводят сбор пожертвований на стерилизацию животных.

Расходы предстоят большие: цена одной процедуры для кошки составляет не менее 100 евро, для кота - около 75 евро.

Также приветствуются пожертвования в виде продуктов питания и других товаров для домашних животных.

Cats Help MTÜ просит обеспечить этой информации максимальный репост.

Если у кого-то появятся хорошие идеи, как помочь гигантской колонии кошек в Пярнумаа, пишите на странице CATS Help в Facebook или по адресу info@catshelp.ee.

Информацию о том, как сделать пожертвование, можно найти ЗДЕСЬ.