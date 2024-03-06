МНЕНИЕ ⟩ Мастер-класс по оболваниванию людей на экране ETV

В то же время эти интервью показали, насколько важно для журналистов не позволять загонять себя в угол и затыкать рот, а продолжать наращивать давление, чтобы получить ответы, даже если это может причинить дискомфорт обеим сторонам, как интервьюеру, так и интервьюируемому.