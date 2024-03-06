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МНЕНИЕ ⟩ Мастер-класс по оболваниванию людей на экране ETV

Прийт Пуллеритс
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Фото: Kuvatõmmis Aktuaalsest Kaamerast

Интервью, состоявшиеся вчера вечером на ETV, продемонстрировали слушателям с хоть сколько-то критическим мышлением, какое умение разводить демагогию обнаруживают политики, чиновники и бизнесмены, когда им приходится отвечать на неприятные вопросы журналистов, пишет старший редактор Postimees Прийт Пуллеритс.

В то же время эти интервью показали, насколько важно для журналистов не позволять загонять себя в угол и затыкать рот, а продолжать наращивать давление, чтобы получить ответы, даже если это может причинить дискомфорт обеим сторонам, как интервьюеру, так и интервьюируемому.

Демагогия в ходе интервью стала в Эстонии эпидемией

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