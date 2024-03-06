Кая Каллас: наши солдаты не поедут воевать в Украину

«То, что делают все лидеры других стран, да и я в том числе, - это отбивают везде попадающийся в переводах мяч, как будто идет речь об отправке сухопутных войск. Никакой речи об отправке сухопутных войск не было, говорили об отправке туда солдат. Я могу вас точно так же заверить, что наши солдаты не поедут туда воевать. Я могу вас заверить в этом, как и другие руководители государств», - заявила Кая Каллас на инфочасе в Рийгикогу.

На прошлой неделе Каллас заявила в подкасте Power Play от Politico, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.

Каллас отметила, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.

«Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем различные варианты, - сказала Каллас. - Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну».