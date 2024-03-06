Ищет дом ⟩ От красавца-кота Чарли уже не раз отказывались хозяева

Чарли – красавец-кот с картинки. Год назад его сдали в приют Cats Help: хозяева утверждали, что Чарли нападает на членов семьи, и боялись выпускать его из комнаты.

Однако, когда на место прибыли волонтеры, Чарли легко пошел на контакт и без проблем дал посадить себя в переноску.

Затем Чарли переехал в другой дом, и примерно полгода все было замечательно: кот вел себя прекрасно, ни на кого не нападал, любил обниматься и вел себя совершенно мирно.

Но потом внезапно он снова проявил агрессивность, в результате в очередной раз оказался в приюте.

Очень скоро вновь нашлась семья, решившая забрать к себе Чарли. Прошло несколько прекрасных месяцев, однако однажды кот снова напал на хозяев, испугавшись уборки.

В приюте Чарли ведет себя идеально – абсолютно спокоен, дает себя гладить. За те недели, что он провел с волонтерами, Чарли заработал себе прекрасную репутацию.

«Ему нужен дом, свободный от маленьких детей и животных, а также открытое пространство где-нибудь в сельской местности», - говорят волонтеры.

По их словам, нервозность у таких сложных кошек, как правило, сходит на нет, как только у них появляется возможность самостоятельно гулять на природе.

Если вы хотите предложить Чарли дом, заполните анкету и приходите в гости познакомиться с этим милым импозантным франтом.