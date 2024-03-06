В ходе протестов польских фермеров произошли столкновения с полицией

Несколько тысяч польских фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой Европейского союза, вновь вышли на улицы Варшавы. Об этом в среду, 6 марта, сообщает телеканал Polsat.

Участники акции протеста прошли маршем у здания канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска, держа в руках плакаты с надписями «Я хочу быть фермером, а не рабом Брюсселя» и «К черту предателей польской деревни».

Согласно информации Polsat, акция не обошлась без потасовки протестующих с полицией.

Инцидент произошел, когда собравшиеся подожгли у здания канцелярии гроб с надписью «Фермер, он прожил 20 лет, его убил "Зеленый курс"» и попытались перекинуть его через ограждение, за которым стояли полицейские.

Движение транспорта на подъезде к польской столице затруднено из-за большого количества сельскохозяйственной техники.

Ранее власти заявили, что спецтехника в центр Варшавы допущена не будет.

Протесты сельхозпроизводителей в Польше длятся уже несколько недель.

Участники протестов требуют от властей реформы или отказа от политики «Зеленого курса», которая направлена на достижение климатической нейтральности странами-членами ЕС к 2025 году, в том числе путем внедрения методов «устойчивого сельского хозяйства».

Помимо этого польские фермеры протестуют против беспошлинного импорта украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов.

После полномасштабного вторжения России в Украину Брюссель приостановил действие всех импортных пошлин и квот на агропродукцию из Украины, чтобы помочь стране экономически.

После встречи с представителями фермеров в начале марта премьер-министр Дональд Туск заявил, что его правительство будет просить Брюссель приостановить или изменить некоторые правила для польских фермеров.

В субботу, 9 марта, Туск планирует снова встретиться с представителями сельскохозяйственных организаций страны.