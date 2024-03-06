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Украинский доброволец: мы измотаны, но не сдадимся

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По словам Валерии Пимкиной, как военная фронтовое, так и тыловое снабжение Украины держится в основном за счет труда волонтеров. Однако все они уже очень устали, потому что волонтеров больше не прибавляется.
По словам Валерии Пимкиной, как военная фронтовое, так и тыловое снабжение Украины держится в основном за счет труда волонтеров. Однако все они уже очень устали, потому что волонтеров больше не прибавляется. Фото: Erakogu

Валерия Пимкина, журналист из города Краматорска, который находится всего в восемнадцати километрах от линии фронта, занимается сбором пожертвований и доставкой техники фронтовикам с первых дней полномасштабной войны, ее муж на фронте, а ее дети были эвакуированы в Западную Украину из-за бомбежек.

По словам Пимкиной, на фронте сейчас самый большой дефицит снарядов, и это очень затрудняет боевые действия. Основная задача ее волонтерского объединения – доставка в пункты стабилизации непосредственно за линией фронта тактического медицинского оборудования и таких носилок, на которых один человек может вынести своего раненого боевого напарника из-под огня. Использование стандартных носилок, которые должны нести четыре человека, очень опасно, поскольку в этом случае они являются удобной мишенью для дронов. «Как фронтовой помощник-доброволец, я знаю, что эти носилки нужны во все большем количестве из-за боев последних месяцев, – сказала Пимкина. – Особенно на наших участках фронта в Донецкой области, а также под Купянском в Харьковской области».

Пимкина хорошо знает, в каких условиях вынуждены работать точки стабилизации. Раненым оказывают там первую помощь и готовят к дальнейшей транспортировке в больницу. «Эти места не просто полны раненых, они буквально набиты до отказа. В основном у солдат осколочные ранения, что означает переломы костей, оторванные от тела конечности и очень тяжелые раны – это просто ужас, что там происходит, – сказала она. – Медикам приходится много работать, они не могут спать, а иногда даже буквально падают с ног от усталости. Также много ампутаций».

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