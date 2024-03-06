Украинский доброволец: мы измотаны, но не сдадимся

По словам Пимкиной, на фронте сейчас самый большой дефицит снарядов, и это очень затрудняет боевые действия. Основная задача ее волонтерского объединения – доставка в пункты стабилизации непосредственно за линией фронта тактического медицинского оборудования и таких носилок, на которых один человек может вынести своего раненого боевого напарника из-под огня. Использование стандартных носилок, которые должны нести четыре человека, очень опасно, поскольку в этом случае они являются удобной мишенью для дронов. «Как фронтовой помощник-доброволец, я знаю, что эти носилки нужны во все большем количестве из-за боев последних месяцев, – сказала Пимкина. – Особенно на наших участках фронта в Донецкой области, а также под Купянском в Харьковской области».