Красная панда в багаже ⟩ В Бангкоке арестованы шесть человек, которые пытались вывезти из страны целый зоопарк

По сообщению таможни, было обнаружено 87 животных, в том числе змеи, попугаи и вараны.

Подозреваемые пытались пронести этот «зоопарк» на рейс, вылетавший из Бангкока в Мумбаи.

Если их признают виновными, неудавшиеся контрабандисты могут получить до 10 лет лишения свободы.

Таиландские таможенники опубликовали фотографию красной панды в соломенной корзине, а также попугая, помещенного в пластиковый контейнер.

Змей злоумышленники упаковали отдельно — в полотняные мешки.

Через Таиланд перевозится значительная часть животных, которые продаются на мировом черном рынке. Обычно их доставляют в Китай и Вьетнам, однако в последние годы все больше животных контрабандой завозится в Индию.

Красные панды живут в горных лесах Китая, Индии, Непала, Бутана и Мьянмы. Их выживание в дикой природе находится под угрозой из-за охоты и разрушения среды их обитания. Сейчас их популяция составляет менее 10 тыс. особей.

Красная панда

Небольшие млекопитающие рода Airlurinae, внешне несколько напоминающие медвежат

Популяция в дикой природе сокращается из-за разрушения привычной среды обитания, браконьерства (в основном ради меха) и инбридинга

Живут на деревьях, питаются главным образом бамбуком, хватая побеги острыми искривленными когтями

Не находятся в близком генетическом родстве с гигантскими (черно-белыми) пандами

Находятся под защитой закона во всех странах, где обитают, охота на них запрещена

Фото: BBC

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Фото: BBC