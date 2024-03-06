«Новости в 7» за 6 марта: готовимся к «лимонадному» налогу и росту штрафов и пошлин, эксперт о скандале с ракетами Taurus для Украины, как сшить платье мечты и готовим суши для тех, кто бережет фигуру

Сегодня в выпуске:

- Забота о здоровье народа или просто циничные оправдания заполнения дыр в госбюджете? Правящая коалиции планирует ввести так называемый «лимонадный налог» на подслащенные безалкогольные напитки.

- Это важно: каждый второй пенсионер с 2025-го года будет платить подоходный налог; столичным школьницам раздадут бесплатные средства женской гигиены и заместитель госсекретаря США Нуланд уходит в отставку

- Опубликованная прослушка переговоров офицеров Бундесвера об использовании ракет большой дальности Таурус привела к громкому скандалу. Что будет дальше с поставками вооружений Украине и как эксперты оценивают эти перспективы, выясняла наш корреспондент

- Какое оно, платье мечты любой женщины? Понятно, что у каждой оно свое и в Международный день платья несколько журналисток нашей страны решили воплотить свои мечты в жизнь. К ним присоединилась и наш корреспондент

- Это интересно: сколько лет исполнилось самому старому жителю Эстонии; осторожно, по Европе распространятся «попугайная лихорадка», в Дубае прошла первая в мире гонка на реактивных ранцах

- У традиционного японского блюда суши в нашей стране огромное число поклонников. Однако высокая углеводность и калорийность содержащегося в них риса заставляют искать более полезную, но все такую же вскусную альтернативу. Как своими руками приговить кето-суши, разбиралась наша съемочная группа.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 6 марта.