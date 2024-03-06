Депутату Калле Грюнталю предъявлено подозрение в присвоении имущества

Осенью прошлого года пресса сообщала, что Калле Грюнталь, пользуясь казенными топливными картами, заправлял свою машину бензином и дизельным топливом с разницей в пять минут.

В феврале нынешнего года депутату Грюнталю было предъявлено подозрение в хищении.

«Согласно подозрению, Калле Грюнталь позволял своим родственникам пользоваться в личных целях доверенные ему по работе топливные карты», - заявил государственный прокурор Алан Рюйтель.

По его словам, есть основания подозревать, что с помощью топливных карт Грюнталь и его родственники могли купить топлива на сумму около 3000 евро, и это никак не было связано с его депутатской деятельностью.

Грюнталь также был допрошен в рамках уголовного расследования в качестве подозреваемого, добавил Рюйтель.

Уголовное производство осуществляет Центральная уголовная полиция под руководством Государственной ыпрокуратуры.