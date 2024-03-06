Фото ⟩ Девочке с редким синдромом нельзя расчесывать волосы

Как правило, этот синдром развивается до трехлетнего возраста, но может появиться и в 12-летнем возрасте.

У таких детей обычно светлые волосы, и в мире известно всего около 100 случаев заболевания, сообщает Metro.

По словам мамы девочки, Шарлотты Дэвис, волосы Лейлы за последний год стали длиннее, но в остальном она практически не изменилась.

«Друзья дошкольного возраста называют ее Пушистиком», - рассказывает она.

«Другие дети никогда не относятся к этому негативно, а это значит, что Лейла - очень счастливая девочка, она ничего не стесняется и со всеми охотно общается», - дополняет картину Шарлотта.

О Лейле и ее редком заболевании СМИ сообщали и раньше, а в соцсетях ее стали называть «Борисом Джонсоном» и «Альбертом Эйнштейном».

По словам мамы, Лейла - самый обычный ребенок, очень любит петь и танцевать. Фото: Charlotte Davis / SWNS/Scanpix

В основном о волосах Лейлы говорят взрослые, а не дети, констатирует Шарлотта.

Синдром нерасчесываемых волос обычно проходит со временем, как правило, в подростковом возрасте, дополняет картину мама девочки.