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Производитель конфет Kalev: «налог на сахар» существенно повысит цены на продукцию

Аймур-Яан Кескель rus.postimees.ee
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Конфеты Kalev (иллюстративное фото).
Конфеты Kalev (иллюстративное фото). Фото: Remo Tõnismäe

Кайдо Кааре, председатель правления Orkla Eesti, производителя конфет Kalev, считает, что введение налога на подслащенные напитки повысит цены на продукцию для потребителей.

«По нашему мнению, администрирование налога на подслащенные напитки окажется сложным и дорогостоящим, что приведет к дополнительной административной нагрузке и значительному повышению цен для потребителей», - полагает Кайдо Кааре.

Кроме того, производители пищевой продукции с введением налога окажутся в неравном положении, указывает он.

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