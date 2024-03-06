Кайдо Кааре, председатель правления Orkla Eesti, производителя конфет Kalev, считает, что введение налога на подслащенные напитки повысит цены на продукцию для потребителей.
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Производитель конфет Kalev: «налог на сахар» существенно повысит цены на продукцию
«По нашему мнению, администрирование налога на подслащенные напитки окажется сложным и дорогостоящим, что приведет к дополнительной административной нагрузке и значительному повышению цен для потребителей», - полагает Кайдо Кааре.