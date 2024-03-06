Нестабильная линия фронта. Куда может нацелиться российская армия после взятия Авдеевки

Украинские солдаты строят укрепления под Бахмутом Фото: Reuters

На слабость, а порой и отсутствие надежных линий обороны указывают и украинские источники. «1 декабря 2023 г. Верховный главнокомандующий В. Зеленский приказал начать строительство оборонных сооружений на фронте. Но кроме слов власти до сих пор ничего не сделали по делу. На данный момент на большей части объектов, которые были намечены для строительств, даже не начаты инженерные работы, а там, где начали, есть только начальный уровень. Не завершено ни одного объекта. Темпы просто скудны», — пишет главред издания Цензор.Нет Юрий Бутусов.

«Не будет легкой прогулкой»

Другим перспективным для российских войск участком под Донецком стал район Марьинки, захваченной ими в конце декабря. Сейчас они пытаются расширить зону контроля вокруг города, атакуя сразу по трем основным направлениям — на север, на запад и на юг.

На севере российские части пытаются штурмовать южные окраины Красногоровки (населенных пунктов с таким названием в Украине много, в данном случае речь идет об остающемся под контролем Киева городке к западу от Донецка). В качестве укрепрайона он сопоставим с Марьинкой, и ВСУ очень не хотелось бы его терять.

«Попытки врага зайти в Красногоровку были успешно остановлены», — утверждает украинский портал DeepState.