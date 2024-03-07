ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Нарва 44»: выставка о том, как Красная армия уничтожила Старый город

В этому году исполняется восемьдесят лет с того дня, как Эстонию постигла трагедия, оставившая глубокие раны. В марте 1944 года произошла разрушительная воздушная атака советской авиации на эстонские города. С шестого по восьмое марта Красная армия организовала масштабную бомбардировку Нарвы, в которой участвовало около сотни самолетов.

В результате этой бомбардировки была уничтожена большая часть нарвского Старого города. Бомбардировки продолжались до 26 июля 1944 года.

На выставке были представлены стенды, которые содержали исторические факты и малоизвестные фотографии, которые рассказали о разрушениях города во время Второй мировой войны.

Планы по наступлению на Нарву осложнялись тем, что на ее границе - река. Именно поэтому было принято решение разбомбить Нарву, используя артиллерию и авиацию. К моменту бомбардировок в Нарве не было гражданского населения, согласно некоторым источника, немцев на территории Нарвы тоже не было, согласно другим - они все еще находились в Нарве. Часть старого города сильно пострадала, поэтому шестое марта по праву считается «смертью» старой Нарвы.