В среду, шестого марта, в Нарвском музее открылась первая в истории выставка, посвященная мартовской бомбардировке Нарвы в 1944 году. В эту памятную дату жителям города представили стенды с фотографиями и фрагментами грустной истории.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Нарва 44»: выставка о том, как Красная армия уничтожила Старый город
В этому году исполняется восемьдесят лет с того дня, как Эстонию постигла трагедия, оставившая глубокие раны. В марте 1944 года произошла разрушительная воздушная атака советской авиации на эстонские города. С шестого по восьмое марта Красная армия организовала масштабную бомбардировку Нарвы, в которой участвовало около сотни самолетов.
В результате этой бомбардировки была уничтожена большая часть нарвского Старого города. Бомбардировки продолжались до 26 июля 1944 года.
На выставке были представлены стенды, которые содержали исторические факты и малоизвестные фотографии, которые рассказали о разрушениях города во время Второй мировой войны.
Планы по наступлению на Нарву осложнялись тем, что на ее границе - река. Именно поэтому было принято решение разбомбить Нарву, используя артиллерию и авиацию. К моменту бомбардировок в Нарве не было гражданского населения, согласно некоторым источника, немцев на территории Нарвы тоже не было, согласно другим - они все еще находились в Нарве. Часть старого города сильно пострадала, поэтому шестое марта по праву считается «смертью» старой Нарвы.
По словам Зураба Яанеса, куратора выставки, это - обязанность музея: сохранить и чтить воспоминание об этих ужасных событиях. «Мы должны говорить об этих событиях честно и открыто, без утайки каких-либо фактов. У выставки несколько слоев - исторический, локальный и архитектурный. Мы говорим о том, как пострадали здания во время бомбежки, а также о пропаганде Советского союза, который в 1944-1945 году создал свой собственный нарратив случившихся событий», - говорит Яанес.
По его словам, согласно этому нарративу, Нарву уничтожили немцы. Советская власть сделала альбом с фотографиями уничтоженных зданий и обвинила в этом именно немцев. «В этой выставке представлены уникальные фотографии уничтоженных зданий, их история и процесс их восстановления», - рассказал Зураб.
Куратор добавил, что самое сложное в подготовке выставки было найти нужные фотографии, ракурсы, которые показывали разрушенные и неразрушенные части здания.
«Мы сами несколько раз ошибались, потому что найти оригинальные фотографии зданий из Нарвы было непросто. Бывало, что мы найдем фото, оно подписано, как фото нарвского здания, а по факту - это здание в Пярну или Тарту. На то, чтобы проверять достоверность всей информации, ушло большое количество времени », - объяснил Яанес.
Проект был профинансирован фондом "Капитал культуры" и подготовка выставки заняла около года. На открытии выставки присутствовали директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова и мэр города Яан Тоотс. Сама выставка расположена в замковом парке, у границы Старого города и крепости, которые больше всего пострадали от бомбежек.
После открытия выставки состоялась торжественная церемония возложения цветов и зажжения свечей у мемориального камня «Корни», расположенного рядом с Нарвской поликлиникой.