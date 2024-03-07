Профсоюзы призвали премьер-министра защищать работников цифровых платформ

По сообщению Центрального союза профсоюзов, сейчас в ЕС отсутствует единая правовая норма, регулирующая работу на цифровых платформах. В последние годы суды пытались заполнить этот пробел, но их усилия оказались недостаточными. В то же время, работники платформ играют важную роль в экономике Эстонии и Европы и вносят вклад в ее функционирование, заявил союз.

«Таксисты, операторы ввода данных, уборщики, арендные работники и другие предоставляют важные услуги и сейчас их эксплуатируют на рынке труда. Их нанимают в качестве предпринимателей и на них не распространяются обычные права, гарантированные работающим на основании трудового договора работникам. Государства лишаются налоговых поступлений, а работники – крупной части доходов. И сейчас, и в будущем на пенсии», - подчеркнула председатель Центрального союза профсоюзов (EAKL) Кайа Васк.

Время работы и принципы оплаты труда работников цифровых платформ связаны с основанными на алгоритмах решениями, которые, по оценке профсоюзов, являются непонятными и непредсказуемыми. Основные права работника должны быть гарантированы в трудовых отношениях, доходы должны быть твердыми, а будущие перспективы ясными, подчеркнул EAKL.

«Достигнутая на последней трехсторонней встрече на европейском уровне политическая цель заключалась в том, чтобы определить статус работников платформ: наемные работники и или FIE. Это крайне важно для того, чтобы предотвратить ошибочную классификацию миллионов работников в качестве ложных предпринимателей, что позволило бы предприятиям-платформам уклоняться от уплаты минимальной зарплаты, отпускных и больничных, а также социального страхования», - пояснила Васк.

По мнению профсоюзов, европейская социально-экономическая модель должна быть единой, справедливой и жизнеспособной, в ней нельзя делать уступки предприятиям. Центральный союз профсоюзов призвал правящую коалицию принять участие в политическом соглашении стран ЕС и поддержать быстрый прием директивы Европейского парламента.