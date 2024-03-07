Исследование: работники сферы обслуживания отмечают, что клиенты стали хуже к ним относиться

За последние три года также стало больше проблем, связанных с товарами и их поставками. Если в 2022 году это обстоятельство вызывало напряжение у 5% обслуживающего персонала, то сегодня уже у 16%.

Довольных зарплатой стало больше, но многие не считают профессию достойной

Большинство опрошенных (70%) выше всего ценят в своей работы коллектив, 69% – трудовую среду, а 60% – положительно оценивают рабочие инструменты и управление со стороны руководства. Заработная плата устраивает около половины (45%) обслуживающего персонала, годом раннее – 31%.

Сегодня 26% работников сферы обслуживания считают, что их труд достойно оплачивается, годом раннее таких было только 22%. Своей зарплатой в основном недовольны пожилые работники, а также персонал розничной и оптовой торговли с большим трудовым стажем. Ожидания здесь растут пропорционально увеличению инфляции. По мнению большинства респондентов, их нетто-зарплата должна составлять в среднем 1443 евро – на 10% больше, чем год назад.

Стало больше тех, кто видит возможности для развития

Свыше 40% опрошенных признались, что не восстанавливают полностью силы за выходные дни. Треть респондентов была обеспокоена за последний год своим ментальным здоровьем, и более половины из них ощутили поддержку в этом вопросе со стороны работодателя.

«Беспокойство относительно метального здоровья проявляют в основном молодые работники в возрасте до 30 лет. Возможно, это объясняется тем, что молодое поколение больше информировано и умеет лучше распознавать опасные симптомы», – считает Лийз Яэгер.

Однако по сравнению с предыдущим годом стало больше работников, которые не хотят прикладывать усилия для развития в своей сфере. Свыше 60% работников, которые следят за событиями в сфере обслуживания, получают информацию из медиа, около четверти – читают специальную литературу и только пятая часть – блоги. При это почти 40% опрошенных считают, что их место работы предоставляет им достаточно возможностей для развития.

Например, возможность стать начальником смены, руководителем команды, директором магазина, занять должность инструктора и выполнять другие мотивирующие задачи.

«Приятно, что по сравнению с предыдущим годом таких работников стало на 5% больше. И очень печально, что 38% обслуживающего персонала не видит в своей работе возможностей для развития», – говорит в заключение Яэгер.