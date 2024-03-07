На заседании кабинета министров 7 марта будет представлен проект о создании правительственной комиссии, которая займется оценкой ходатайств местных самоуправлений об отсрочке перехода на эстоноязычное обучение, пишет Rus.ERR.
Назначена комиссия, которая займется просьбами об отсрочке перехода на эстонский язык обучения
Правительственную комиссию возглавит министр образования и науки Кристина Каллас, следует из повестки заседания правительства на 7 марта. В комиссию также войдут руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Министерства образования и науки Ингар Дуболазов, советник по переходу на эстонский язык обучения Ирене Кяосаар, представитель Эстонского языкового совета Бируте Клаас-Ланг, доцент кафедры логопедии Института педагогики Тартуского университета Марика Падрик и младший преподаватель дидактики эстонского языка как второго языка Института гуманитарных наук Таллиннского университета Кристийна Бернхардт.
Для выполнения своих задач комиссия получит право привлекать представителей государственных органов и неправительственных организаций.