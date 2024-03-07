Определена комиссия, которая займется просьбами об отсрочке перехода на эстонский язык обучения

Правительственную комиссию возглавит министр образования и науки Кристина Каллас, следует из повестки заседания правительства на 7 марта. В комиссию также войдут руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Министерства образования и науки Ингар Дуболазов, советник по переходу на эстонский язык обучения Ирене Кяосаар, представитель Эстонского языкового совета Бируте Клаас-Ланг, доцент кафедры логопедии Института педагогики Тартуского университета Марика Падрик и младший преподаватель дидактики эстонского языка как второго языка Института гуманитарных наук Таллиннского университета Кристийна Бернхардт.