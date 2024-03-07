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Определена комиссия, которая займется просьбами об отсрочке перехода на эстонский язык обучения

rus.postimees.ee
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Учебный класс.
Учебный класс. Фото: Пеэтер Лиллевяли

На заседании кабинета министров 7 марта будет представлен проект о создании правительственной комиссии, которая займется оценкой ходатайств местных самоуправлений об отсрочке перехода на эстоноязычное обучение, пишет Rus.ERR.

Правительственную комиссию возглавит министр образования и науки Кристина Каллас, следует из повестки заседания правительства на 7 марта. В комиссию также войдут руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Министерства образования и науки Ингар Дуболазов, советник по переходу на эстонский язык обучения Ирене Кяосаар, представитель Эстонского языкового совета Бируте Клаас-Ланг, доцент кафедры логопедии Института педагогики Тартуского университета Марика Падрик и младший преподаватель дидактики эстонского языка как второго языка Института гуманитарных наук Таллиннского университета Кристийна Бернхардт.

Для выполнения своих задач комиссия получит право привлекать представителей государственных органов и неправительственных организаций.

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