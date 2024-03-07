Как заявил председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко, массовое производство электроэнергии из сланца в Эстонии неизбежно подходит к концу, но нынешние сланцевые электростанции все еще могут понадобиться для резерва и сетевых услуг, пишет Rus.ERR.
Глава Eesti Energia: сланцевые электростанции еще могут пригодиться
С таким заявлением он выступил в среду вечером в эфире передачи «Первая студия» на телеканале ETV.
«Мы не знаем, какие ситуации могут возникнуть, а у этих станций очень четкая роль и эти электростанции понадобятся в будущем в виде резервных мощностей», - сказал руководитель энергетического концерна.
«Они больше не будут участвовать в рынке прежним образом, особенно если посмотреть на стоимость производства. Но их ценность в том, даже несмотря на то, что их финансовая ценность оценивается в ноль, они являются реальными активами», - пояснил Дурейко.