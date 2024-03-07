Глава Eesti Energia: сланцевые электростанции еще могут пригодиться

«Мы не знаем, какие ситуации могут возникнуть, а у этих станций очень четкая роль и эти электростанции понадобятся в будущем в виде резервных мощностей», - сказал руководитель энергетического концерна.

«Они больше не будут участвовать в рынке прежним образом, особенно если посмотреть на стоимость производства. Но их ценность в том, даже несмотря на то, что их финансовая ценность оценивается в ноль, они являются реальными активами», - пояснил Дурейко.