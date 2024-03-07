Силы обороны Эстонии активно обучают призывников обращению с беспилотниками

Командир оперативного отдела 2-й пехотной бригады, подполковник Мадис Кооса пояснил ERR, что ведущаяся на территории Украины война дает важное представление о том, чему нужно учить призывников.

«Теперь проще объяснять призывникам, почему необходимо уметь хорошо маскироваться, прятаться, окапываться, укрепляться, разбираться в минах, определять расположение минных полей, [знать, как вести себя], оказавшись на них, и так далее. В социальных сетях есть много очень хороших обучающих видео, так что нам стало намного проще. Возможно, самый важный урок для новобранцев – это важность укрытия от воздушного наблюдения», – сказал Кооса.