«Останови машину! Останови налог!»: в рамках акции протеста в EKRE призывают парализовать движение транспорта

«Давайте покажем правительству, что мы, как народ, не будем прогибаться и мириться с политикой, которая явно вредна и делает жизнь хуже для всех нас. Нынешнее правительство не будет прислушиваться к народу до тех пор, пока народ не выступит против него. Правительства нескольких европейских стран были готовы отступить от налоговой политики, доводящей людей до нищеты, только когда на улицы вышли водители тракторов и грузовиков. Десятиминутной остановкой движения мы сигнализируем эстонскому правительству, что пора прислушаться к народу», - сказал Хельме.