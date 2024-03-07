Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) организует во вторник, 19 марта, общенациональную акцию протеста «Останови машину! Останови налог!», чтобы заставить правительство отказаться от введения налога на автомобили.
«Останови машину! Останови налог!»: в рамках акции протеста в EKRE призывают парализовать движение транспорта
Партия призывает всех людей, управляющих автомобилем, остановить свое транспортное средство на 10 минут в 9 утра во вторник, 19 марта, и включить огни аварийной остановки. Людей призывают поделиться фотографиями и видео своих автомобилей в социальных сетях.
По словам председателя EKRE Мартина Хельме, каждый водитель может выразить свое несогласие с налогом на автомобили и глупой политикой правительства, остановив свой автомобиль в утренний час пик.
«Давайте покажем правительству, что мы, как народ, не будем прогибаться и мириться с политикой, которая явно вредна и делает жизнь хуже для всех нас. Нынешнее правительство не будет прислушиваться к народу до тех пор, пока народ не выступит против него. Правительства нескольких европейских стран были готовы отступить от налоговой политики, доводящей людей до нищеты, только когда на улицы вышли водители тракторов и грузовиков. Десятиминутной остановкой движения мы сигнализируем эстонскому правительству, что пора прислушаться к народу», - сказал Хельме.