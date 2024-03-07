По данным Департамента статистики, в феврале индекс потребительских цен остался на том же уровне, что и в январе, и по сравнению с февралем прошлого года повысился на 4,2%. По сравнению с февралем прошлого года товары были дороже на 2,7% и услуги - на 6,6%.
Индекс потребительских цен в феврале остался на уровне января
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с февралем 2023 года в феврале на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, каждое из них составило почти одну пятую от общего повышения индекса.
«По сравнению с февралем прошлого года какао подорожало на 20,8%, консервированное молоко - на 20,5%, кондитерские изделия - на 19,5% и рис - на 18,2%. При этом прочие пищевые масла подешевели на 16%, свежие овощи - на 13,9%, сахар - на 10,7% и маложирное молоко - на 10,2%», - добавила Трасанов.
Бензин был дешевле на 3,8% и дизельное топливо - на 4,8%.
По сравнению с январем на индекс потребительских цен более всего, с одной стороны, повлияло снижение цен на электричество, теплоэнергию и твердое топливо, с другой - подорожание приобретенных на февраль турпакетов, алкоголя и табака, а также изменения цен, связанные с транспортом.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, февраль 2024:
Группа товаров
февраль 2023 -февраль 2024, %
январь 2024 -
февраль 2024, %
ВСЕГО
4,2
0,0
Продукты питания и безалкогольные напитки
3,0
-0,1
Алкогольные напитки и табак
9,0
2,7
Одежда и обувь
4,4
1,7
Жилье
4,3
-4,2
Домашнее хозяйство
3,1
-0,1
Здравоохранение
9,2
0,0
Транспорт
1,3
1,6
Связь
1,3
-0,2
Досуг
5,7
2,5
Образование и детские учреждения
7,0
0,2
Питание вне дома, размещение
4,7
0,4
Различные товары и услуги
5,7
1,4