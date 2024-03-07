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Индекс потребительских цен в феврале остался на уровне января

Rus.Postimees
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Продуктовая корзина.
Продуктовая корзина. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, в феврале индекс потребительских цен остался на том же уровне, что и в январе, и по сравнению с февралем прошлого года повысился на 4,2%. По сравнению с февралем прошлого года товары были дороже на 2,7% и услуги - на 6,6%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с февралем 2023 года в феврале на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, каждое из них составило почти одну пятую от общего повышения индекса.

«По сравнению с февралем прошлого года какао подорожало на 20,8%, консервированное молоко - на 20,5%, кондитерские изделия - на 19,5% и рис - на 18,2%. При этом прочие пищевые масла подешевели на 16%, свежие овощи - на 13,9%, сахар - на 10,7% и маложирное молоко - на 10,2%», - добавила Трасанов.

Бензин был дешевле на 3,8% и дизельное топливо - на 4,8%.

Фото: Statistikaamet

По сравнению с январем на индекс потребительских цен более всего, с одной стороны, повлияло снижение цен на электричество, теплоэнергию и твердое топливо, с другой - подорожание приобретенных на февраль турпакетов, алкоголя и табака, а также изменения цен, связанные с транспортом.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, февраль 2024:

Группа товаров

февраль 2023 -февраль 2024, %

январь 2024 -

февраль 2024, %

ВСЕГО

4,2

0,0

Продукты питания и безалкогольные напитки

3,0

-0,1

Алкогольные напитки и табак

9,0

2,7

Одежда и обувь

4,4

1,7

Жилье

4,3

-4,2

Домашнее хозяйство

3,1

-0,1

Здравоохранение

9,2

0,0

Транспорт

1,3

1,6

Связь

1,3

-0,2

Досуг

5,7

2,5

Образование и детские учреждения

7,0

0,2

Питание вне дома, размещение

4,7

0,4

Различные товары и услуги

5,7

1,4

 

 

 

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