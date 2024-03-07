Индекс потребительских цен в феврале остался на уровне января

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с февралем 2023 года в феврале на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, а также продуктами питания и безалкогольными напитками, каждое из них составило почти одну пятую от общего повышения индекса.

«По сравнению с февралем прошлого года какао подорожало на 20,8%, консервированное молоко - на 20,5%, кондитерские изделия - на 19,5% и рис - на 18,2%. При этом прочие пищевые масла подешевели на 16%, свежие овощи - на 13,9%, сахар - на 10,7% и маложирное молоко - на 10,2%», - добавила Трасанов.

Бензин был дешевле на 3,8% и дизельное топливо - на 4,8%.

Фото: Statistikaamet

По сравнению с январем на индекс потребительских цен более всего, с одной стороны, повлияло снижение цен на электричество, теплоэнергию и твердое топливо, с другой - подорожание приобретенных на февраль турпакетов, алкоголя и табака, а также изменения цен, связанные с транспортом.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, февраль 2024:

Группа товаров февраль 2023 -

февраль 2024, % январь 2024 - февраль 2024, % ВСЕГО 4,2 0,0 Продукты питания и безалкогольные напитки 3,0 -0,1 Алкогольные напитки и табак 9,0 2,7 Одежда и обувь 4,4 1,7 Жилье 4,3 -4,2 Домашнее хозяйство 3,1 -0,1 Здравоохранение 9,2 0,0 Транспорт 1,3 1,6 Связь 1,3 -0,2 Досуг 5,7 2,5 Образование и детские учреждения 7,0 0,2 Питание вне дома, размещение 4,7 0,4 Различные товары и услуги 5,7 1,4