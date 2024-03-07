Климатические активисты угрожают сорвать соревнования Ильвесу и другим лыжникам

В регионе Холменколлен с четверга по воскресенье пройдут этапы Кубка мира по двоеборью, прыжкам с трамплина и лыжным гонкам. На старт также выйдут и наши спортсмены во главе с Кристьяном Ильвесом. К сожалению, соревнованиям угрожает волна протестов.

«Некоторые спортсмены готовились к этим соревнованиям всю жизнь. Они в наилучшей форме. У них может быть возможность стать триумфаторами в Холмеколлене. Было бы очень нелепо, если бы кто-то захотел испортить это», - сказал директор соревнований Стефан Маркс порталу Dagbladet.

Речь идет о климатических активистах. Совсем недавно была предпринята попытка вторгнуться на трассу самого известного в мире марафона Васалоппет. По данным Dagbladet, Холменколлен находится в режиме повышенной бдительности.

«Свобода слова важна, и мы тоже обеспокоены проблемами климата. Но если здоровье людей подвергается риску, я этого не понимаю. Есть и другие способы самовыражения», — добавил Маркс.

Климатических активистов ранее видели в этом районе возле футбольного стадиона «Уллеваль» и трамплинного центра «Граносен». Но это еще не все.

Ходят слухи, что пропалестинские активисты также могут создать проблемы. Они уже потребовали от Норвежской федерации лыжного спорта прекратить сотрудничество с аэрокосмической и оборонной группой Nammo. Палестинцы утверждают, что израильские вооруженные силы используют боеприпасы Nammo.

В прошлом году праздник окончания зимнего сезона в Осло посетили 21 000 человек.