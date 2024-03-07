Таллиннский университет желает способствовать максимально плавному переходу на эстоноязычное образование, в связи с чем весной организует бесплатные тренинги, которые помогут учителям лучше справиться с новой ситуацией.
Учителей приглашают на тренинги, помогающие адаптироваться к переходу на эстонский язык обучения
«Объединение эстонского образовательного ландшафта является важным шагом на пути к большей сплоченности эстонского общества. Таллиннский университет призван сыграть в этом ответственную роль как лидер в области подготовки педагогов», - сказала Хеле Леек-Амбур, руководитель университетского центра инновационного образования.
Чтобы поддержать переход на обучение на эстонском языке, за весенний семестр в 2024 году будет организовано в общей сложности пятьдесят различных тренингов, ориентированных на учителей школ и детских садов, опорных специалистов и других работников сферы образования.
Все учителя получают поддержку, независимо от их родного языка
С переходом на эстоноязычное образование и эстонская школа станет в большей степени многоязычной, чем раньше. «Учителя в эстоноязычных учебных заведениях также нуждаются в поддержке в адаптации к новой ситуации», - подчеркнула Леэк-Амбур.
Таким образом, обучение предлагается всем педагогам, независимо от их родного языка.
«Знания, полученные на курсах, будут полезны не только в обучении иноязычных детей, но и в обучении учеников, родным языком которых является эстонский», - добавила Тийна Рюйтмаа, доцент кафедры эстонского языка как второго в Институте гуманитарных наук Таллиннского университета. «Конечно, мы также познакомим с современными методами обучения языку, то есть покажем, как сделать изучение эстонского языка как второго более увлекательным и эффективным».
Институт гуманитарных наук предлагает обучение навыкам преодоления трудностей в многоязычном классе и преподавания предметов с учетом фактора неродного для части учеников языка. Отдельное обучение предназначено для учителей, чьи языковые навыки пока не соответствуют новым требованиям.
Есть большой интерес
Интерес очень живой. «Три группы наших языковых курсов уровня C1, предназначенных для преподавателей, были заполнены в считанные секунды», - отмечает Рюйтмаа.
Чтобы в обучении могли принять участие преподаватели, работающие за пределами Таллинна, предусмотрена возможность и онлайн-курсов.
Первая учебная группа, места в которой были заполнены за несколько дней, начала работу в среду, 6 марта, с тренинга «Реализация инклюзивного образования в первых и вторых классах школ».
Всего с марта по август институты Таллиннского университета предложат в общей сложности пятьдесят различных курсов обучения, и свободные места еще есть.
Педагоги приглашаются к участию в тренингах. Более подробную информацию можно найти на сайтах Института гуманитарных наук и Института педагогических наук.
Обучение финансируется Министерством образования и науки. Оно является бесплатным для участников.