Учителей приглашают на тренинги, помогающие адаптироваться к переходу на эстонский язык обучения

«Объединение эстонского образовательного ландшафта является важным шагом на пути к большей сплоченности эстонского общества. Таллиннский университет призван сыграть в этом ответственную роль как лидер в области подготовки педагогов», - сказала Хеле Леек-Амбур, руководитель университетского центра инновационного образования.

Чтобы поддержать переход на обучение на эстонском языке, за весенний семестр в 2024 году будет организовано в общей сложности пятьдесят различных тренингов, ориентированных на учителей школ и детских садов, опорных специалистов и других работников сферы образования.

Все учителя получают поддержку, независимо от их родного языка

С переходом на эстоноязычное образование и эстонская школа станет в большей степени многоязычной, чем раньше. «Учителя в эстоноязычных учебных заведениях также нуждаются в поддержке в адаптации к новой ситуации», - подчеркнула Леэк-Амбур.

Таким образом, обучение предлагается всем педагогам, независимо от их родного языка.

«Знания, полученные на курсах, будут полезны не только в обучении иноязычных детей, но и в обучении учеников, родным языком которых является эстонский», - добавила Тийна Рюйтмаа, доцент кафедры эстонского языка как второго в Институте гуманитарных наук Таллиннского университета. «Конечно, мы также познакомим с современными методами обучения языку, то есть покажем, как сделать изучение эстонского языка как второго более увлекательным и эффективным».