Рост заработной платы в государственном секторе в два раза выше, чем в частном

Средняя месячная брутто-зарплата за весь год составила 1 832 евро в прошлом году, что на 11,3% выше, чем в конце месяца.

Медианная зарплата в последнем квартале прошлого года составляла 1578 евро, а в целом за год - 1501 евро. Главный экономист Luminor Estonia Ленно Уускюла отметил, что медианная зарплата составляет 82,9% от средней зарплаты и даже немного выросла за последние годы. «Согласно этому показателю неравенство в оплате труда немного сократилось», - сказал он.

Старший экономист Swedbank Лийс Эльмик обратила внимание на различия в росте заработной платы в государственном и частном секторах. В последнем квартале года рост зарплат в государственном секторе превысил рост зарплат в частном в два раза: 16% по сравнению с воесемью процентами. «Такой большой разрыв в зарплатах не является устойчивым в долгосрочной перспективе», - сказала экономист.

По словам Эльмик, покупательная способность средней нетто-зарплаты все еще на семь процентов ниже, чем два с половиной года назад, когда рост цен стал очень быстрым. «В этом году покупательная способность средней нетто-зарплаты увеличится всего на два процента, потому что рост цен все еще достаточно высок. Покупательная способность достигнет доинфляционного уровня только в начале 2025 года, когда средняя чистая заработная плата значительно вырастет за счет увеличения необлагаемой налогом суммы», - добавила она.

Уускюла отметил, что влияние общего ожидаемого роста заработной платы в первом квартале, который по величине соответствует росту заработной платы в последнем квартале предыдущего года, то есть 1,7%, уже поглощено ростом цен в январе. В результате покупательная способность работников в первом квартале не увеличится. Это также отразится на походах за покупками, во время которых не будет возможности добавить в корзину больше товаров.

Экономист Eesti Pank Орсолья Соосаар уверена, что, поскольку восстановление рынка труда следует за экономическим поворотом с некоторой задержкой, в начале этого года ожидается дальнейшее снижение занятости и рост безработицы. На это указывают результаты опроса Института экономических исследований в январе и феврале, в которых ожидания работодателей в отношении занятости и восприятие нехватки рабочей силы остались ниже среднего исторического уровня.

По словам Эльмик, рост заработной платы в этом году значительно замедлится, поскольку спрос на рабочую силу снизился, а экономическое положение компаний ухудшилось. Swedbank ожидает, что в этом году рост зарплат составит 7%.