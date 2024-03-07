В течение февраля 2024 года в сотнях российских образовательных учреждений как минимум в сорока регионах прошли встречи с участниками «специальной военной операции», подсчитала Би-би-си.
Уроки мужества, анонимно. В сотнях российских школ и вузов прошли встречи с «ветеранами СВО»
Зачастую военные не называли своих имен и прятали лица под масками. Эти уроки мужества проводили действующие военные, наемники, служившие в ЧВК «Вагнер», а также мобилизованные осенью 2023-го - те, кто получил тяжелые ранения, не позволяющие вернуться на фронт.
«Ничего личного, нам заплатили»
Федор Садовников из Иркутской области добровольцем принял участие в войне с Украиной, получил тяжелое ранение и сейчас занимается, по его словам, патриотическим воспитанием молодежи. В феврале 2024 года он выступил перед иркутскими школьниками, а потом поделился впечатлениями: «Правда перевирается умышленно и вбивается в умы молодежи. Поэтому проведение подобных мероприятий и празднование Великой Победы сегодня очень важно […] И чем правдивей мы с участниками боевых действий дадим детям эту информацию, расскажем, почему важно понимать, что такое Родина и почему важно ее защищать, тем всем нам будет спокойнее спать».
В течение февраля независимые СМИ дважды обращали внимание на странные занятия, которые со школьниками и студентами проводят участники «специальной военной операции» (в России это единственное официальное название войны с Украиной).
12 февраля издание «Люди Байкала» написало, что в школу № 31 города Улан-Удэ пришли трое наемников, воевавших в ЧВК «Вагнер». Они провели «урок мужества» для учащихся шестого и восьмого-девятого классов. Не назвали своих имен, только военные позывные: «Арман», «Галсон», «Гани» и «Драуг Ланспик». Трое из них вели урок, не снимая балаклав, закрывавших их лица, а еще они принесли с собой флаг ЧВК, на котором было написано «Ничего личного, нам заплатили».
24 февраля в Северном федеральном университете в Архангельске прошло похожее занятие под девизом «Героя надо знать в лицо». При этом у двоих участников войны с Украиной лица были закрыты масками, третий был без маски, ни один не назвался полным именем. Военных представили как Дмитрия, Виктора и Геннадия. Издание Sota уточняет, что руководство вуза поддержало войну и отчисляло студентов, которые выступили против нее.
В течение февраля региональные СМИ и управления образования отчитались о более чем сотне таких уроков и занятий. Они прошли минимум в сорока российских регионах - как в их столицах, так и в районных центрах. И участники этих уроков тоже далеко не всегда показывали свои лица и называли фамилии. Таких уроков могло быть и больше - речь только о тех, которые попали в пресс-релизы властей или сюжеты СМИ.
«Санитарный инструктор Камил рассказал студентам не только о том, как спас более 1800 человек, но и ответил на вопрос о своих планах на будущее», - говорится в репортаже ГТРК «Хабаровск» о встрече военного со студентами Тихоокеанского государственного университета. Лицо человека в военной форме и нашивка с его фамилией на груди при этом были заблюрены, а голос изменен. Интервью корреспонденту ГТРК он давал, стоя спиной к телекамере. Планы военного на будущее остались за кадром.
«В гостях у пятиклассников Горельской школы побывал тамбовский ветеран спецоперации с позывным "Билайн", - говорится в отчете издания "Притамбовье". - Николай […] рассказал о том, как отважно и героически служат на передовой российские бойцы. Учащиеся много расспрашивали о фронтовых буднях, об отношении российских военных к пленным противникам, а также о том, как ветеран получил серьезное ранение. Николай не скрывает: травму получил в сражениях под Изюмом. Выполняя боевое задание, он подорвался на противопехотной мине».
Боевое братство и сила воли
«Это не урок английского или математики, а у доски вместо классного руководителя - боец 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Пришел к ребятам провести урок мужества. Ведь он не понаслышке знает о фронтовой жизни, - говорится в репортаже «Общественного телевидения Приморья» из Владивостока. - Вопросы совсем не детские. Морпех Денис Шлобуть ответил на все и рассказал о командном духе, взаимопомощи и о важности каждого солдата при выполнении общей задачи».
«Ребята внимательно слушали ветерана и задавали вопросы. Спрашивали, кем он мечтал быть в детстве, каким видом спорта занимался. На вопрос, получал ли он письма школьников, Виталий сказал: «Да. Мы читали их с большим трепетом. Ваши послания поднимали боевой дух. А фраза "Мы ждем вас домой!" была для нас самой важной и нужной!» - рассказывает ГТРК «Мордовия» об уроке, который провел в школе в райцентре Рузаевка боец ОМОНа и доброволец Виталий Чудаев.
Во всех этих репортажах и пресс-релизах максимально размыто говорится о том, что именно рассказывали военные школьникам и студентам. Речь на этих «уроках мужества» шла о «боевом братстве», «жизненном опыте», «правильном воспитании подрастающего поколения», «мужестве и силе воли» - и тому подобных вещах.
«Уроки мужества» в российских школах появились еще во второй половине 2010-х годов. Они позволяли время от времени выступать перед детьми представителям любых силовых структур - от ветеранов МВД до сотрудников МЧС, которые рассказывали детям о предотвращении пожаров.
Еще в 2023 году приглашение в школы ветеранов боевых действий носило, скорее, частный характер. И как минимум однажды привело к большому скандалу. В августе 2023 года один из родителей (сам ветеран чеченской войны) предложил привести участников «СВО» в пермскую школу № 12 с углубленным изучением немецкого языка и с совместными программами с Германией.
Руководство школы отказалось, родитель пожаловался в краевой департамент образования. Это привело к тому, что десять учителей и директор уволились, урок с участием военных все равно провели, совместные программы с Германий были прерваны, а на экзамены по немецкому приходили сотрудники ФСБ.
«Защитники» и их миллиарды
Сейчас о сопротивлении со стороны педагогов говорить не приходится, но и никакого резонанса от этих уроков нет. Би-би-си изучила десятки постов-отчетов об «уроках мужества», которые публиковали в соцсети «ВКонтакте» сами школы на своих страницах, городские и региональные комитеты и управления образования. Под каждым из них три-четыре лайка и вообще нет никаких комментариев.
Министерство просвещения РФ, которое курирует среднее образование, публично не выступало инициатором этих «уроков мужества», однако занимает вполне провоенную позицию. Например, в декабре 2023 года министр Сергей Кравцов награждал учителей, которые воевали с Украиной. А в феврале 2024-го он поддержал инициативу распространять в школах рассказы под общим названием «Знание. Герои» - о подвигах участников «специальной военной операции».
В декабре 2023-го Владимир Путин на своей прямой линии говорил, что «ветеранов СВО» будут привлекать к работе с молодежью.
Примерно в половине случаев соорганизаторами «уроков мужества» называются региональные отделения фонда «Защитники Отечества». Его центральное отделение называет себя государственным, но не уточняет ведомство, к которому оно было бы приписано. Возглавляет фонд Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области Евгения Цивилева. Более того, издание «Проект» (признан в России «нежелательной организацией) сумел установить, что Цивилева - двоюродная племянница Владимира Путина.
В июне 2023-го фонд получил от правительства РФ грант в размере 1,31 млрд руб. И почти всю эту сумму, 1,08 млрд, потратил на себя - на зарплаты и создание региональных отделений. В сентябре 2023-го правительство пообещало выделить фонду еще 5 млрд. руб.
Фонд, судя по его сайту, занимается самой разной поддержкой участников войны с Украиной: от медицинской реабилитации до помощи с составлением документов.
Про работу со школами на сайте фонда ничего не сказано, там говорится, что он занимается «увековечиванием памяти участников СВО и их подвигов», а также их «историко-культурным просвещением». В фонде «Защитники Отечества» не откликнулись на просьбу Би-би-си рассказать об «уроках мужества».
Би-би-си также идентифицировала во «ВКонтакте» восьмерых военных, которые в течение февраля давали эти «уроки мужества». Ни один из них не ответил на просьбу рассказать о своем опыте общения с детьми и подростками.