Чт, 7.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

У мирового рекорда и привычного супермаркета обнаружилась неожиданная связь

rus.postimees.ee
Copy
Фемке Бол.
Фемке Бол. Фото: Mark Runnacles

Голландка Фемке Бол, выигравшая женский забег на 400 метров с мировым рекордом 49,17 на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, проходившем в Глазго на прошлой неделе, рассказала, что при восстановлении получила огромную пользу от творческого решения, которое она обнаружила вместе со своей сокомандницей, а также серебряной призершей чемпионата мира Лике Клавер в магазине, расположенном на углу отеля.

Бол и Клавер, принесшие Нидерландам двойную победу, признались, что в отеле у спортсменок не было возможности принимать ледяные ванны, ускоряющих восстановление, поэтому им пришлось подойти к решению этого вопроса творчески. В пятницу Клавер опубликовала в Instagram фотографию детского бассейна, ставшего ледяной ванной.

«Кто-то принес нам этот бассейн. Ледяной ванны здесь нет, поэтому пришлось что-то устраивать самим. Обычно я делаю три подхода по три минуты. Кубики льда мы купили в Lidl, который расположен за углом от нашего отеля», — сказала Бол в интервью NU.nl после субботней победной серии.

Позже Клавер опубликовала еще одно фото Бол - девушка сидит в ледяной ванне, но на шее у нее уже красуется золотая медаль.

Кстати, Бол и Клавер также входили в состав золотой эстафетной сборной Голландии, выигравшей женскую эстафету 4х400 метров.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх