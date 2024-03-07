У мирового рекорда и привычного супермаркета обнаружилась неожиданная связь

Бол и Клавер, принесшие Нидерландам двойную победу, признались, что в отеле у спортсменок не было возможности принимать ледяные ванны, ускоряющих восстановление, поэтому им пришлось подойти к решению этого вопроса творчески. В пятницу Клавер опубликовала в Instagram фотографию детского бассейна, ставшего ледяной ванной.

«Кто-то принес нам этот бассейн. Ледяной ванны здесь нет, поэтому пришлось что-то устраивать самим. Обычно я делаю три подхода по три минуты. Кубики льда мы купили в Lidl, который расположен за углом от нашего отеля», — сказала Бол в интервью NU.nl после субботней победной серии.

Позже Клавер опубликовала еще одно фото Бол - девушка сидит в ледяной ванне, но на шее у нее уже красуется золотая медаль.

When you come to win gold and break the 400m indoor WR, you can't forget to pack your toddler inflatable paddling pool for your recovery ice bath! 👀😂💦🧊🛀



📸 IG: Lieke Klaver pic.twitter.com/V4OgVYkjCY — Unconventional Voices of Track & Field (@VoicesofTnF) March 2, 2024

Кстати, Бол и Клавер также входили в состав золотой эстафетной сборной Голландии, выигравшей женскую эстафету 4х400 метров.