Голландка Фемке Бол, выигравшая женский забег на 400 метров с мировым рекордом 49,17 на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, проходившем в Глазго на прошлой неделе, рассказала, что при восстановлении получила огромную пользу от творческого решения, которое она обнаружила вместе со своей сокомандницей, а также серебряной призершей чемпионата мира Лике Клавер в магазине, расположенном на углу отеля.
У мирового рекорда и привычного супермаркета обнаружилась неожиданная связь
Бол и Клавер, принесшие Нидерландам двойную победу, признались, что в отеле у спортсменок не было возможности принимать ледяные ванны, ускоряющих восстановление, поэтому им пришлось подойти к решению этого вопроса творчески. В пятницу Клавер опубликовала в Instagram фотографию детского бассейна, ставшего ледяной ванной.
«Кто-то принес нам этот бассейн. Ледяной ванны здесь нет, поэтому пришлось что-то устраивать самим. Обычно я делаю три подхода по три минуты. Кубики льда мы купили в Lidl, который расположен за углом от нашего отеля», — сказала Бол в интервью NU.nl после субботней победной серии.
Позже Клавер опубликовала еще одно фото Бол - девушка сидит в ледяной ванне, но на шее у нее уже красуется золотая медаль.
When you come to win gold and break the 400m indoor WR, you can't forget to pack your toddler inflatable paddling pool for your recovery ice bath! 👀😂💦🧊🛀— Unconventional Voices of Track & Field (@VoicesofTnF) March 2, 2024
📸 IG: Lieke Klaver pic.twitter.com/V4OgVYkjCY
Кстати, Бол и Клавер также входили в состав золотой эстафетной сборной Голландии, выигравшей женскую эстафету 4х400 метров.