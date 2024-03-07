ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Новые партии боеприпасов дошли до ВСУ, потери россиян сразу же возросли

Губернатор Курской области сообщил, что в его регионе в результате атаки украинского беспилотника загорелся склад жидкого топлива. Позже произошла еще одна атака дронов, и оказалось, что загоревшийся склад топлива находится на территории завода по переработке железной руды, являющегося одним из крупнейших в России.

О реакции на атаки украинских беспилотников со стороны российских ПВО сообщили вчера также из трех других российских регионов, расположенных вдоль границы с Украиной.

Число вылетов российских тактических ВВС сократилось вдвое в сравнении с уровнем начала февраля. Сейчас эти российские силы действуют гораздо осторожнее, и поэтому украинским силам несколько легче держать оборону против них.

Российская армия продолжила вчера свои атаки с обычной для последних дней интенсивностью.

В районе Сватово и Северодонецка Россия предпринимает менее интенсивные атаки на Купянск и несколько более активные атаки на Лиман. Вчера там россиянами был достигнут заметный прогресс.

В районе Бахмута увеличилось количество атак российских подразделений. Была предпринята попытка атаки южнее города, но там оборона украинских сил работает.

По данным разведки украинского военного командования, российская армия сокращает свои резервы в районе Авдеевки и перенаправляет их на направление атаки к западу от Марьинки. За прошедшую неделю больше всего атак было совершено именно в этом направлении, с попытками прорваться в Новомихайловку.