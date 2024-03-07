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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Новые партии боеприпасов дошли до ВСУ, потери россиян сразу же возросли

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Пресс-конференция премьер-министра Греции и президента Украины в Одессе. 6 марта 2024 года.
Пресс-конференция премьер-министра Греции и президента Украины в Одессе. 6 марта 2024 года. Фото: Lyashonok Nina/Ukrinform/ABACA/Lyashonok Nina/Ukrinform/ABACA
  • Несколько недель назад новый главком ВСУ Украины сменил начальника логистической службы
  • Число вылетов российских тактических ВВС сократилось вдвое в сравнении с уровнем начала февраля
  • Партизанский отряд «Атеш» разрушил инфраструктуру на железной дороге, проходящей вокруг Москвы

Вчера утром российской армии удалось нанести воздушный удар по порту Одессы, когда в городе находились президент Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Как пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс, в СМИ быстро распространилась версия о том, что целью российской атаки был именно украинский президент.

Представитель группировки ВСУ на Южном фронте в совершенно твердой форме опроверг эту версию. По его словам, целью было нападение на порт Одессы. По всей видимости, атака была осуществлена ​​с использованием баллистической ракеты. К сожалению, погибли пять человек. Еще летом прошлого года Россия начала систематические воздушные удары по черноморским портам Украины с целью остановить экспорт товаров из украинских портов.

К сожалению, вчерашняя атака достигла цели, и, таким образом, это указывает на серьезные бреши в противовоздушной обороне Украины. Однако президент Украины и премьер-министр Греции не отменили свои встречи и пресс-конференцию, несмотря на атаку.

Военные действия

Представитель действующего в России партизанского отряда «Атеш» сообщил в украинских соцсетях, что партизанами была разрушена железнодорожная инфраструктура на железной дороге, которая проходит вокруг Москвы. Тот, кто посмотрит на карту железных дорог России, увидит, что по этой кольцевой железной дороге проходит много грузов из северных и восточных регионов России в регионы, расположенные вдоль границы с Украиной, и поэтому эта дорога является важным каналом, по которому перевозятся военные грузы.

Поскольку ущерб был нанесен не очень серьезный, движение транспорта будет восстановлено очень быстро. Украинские службы активно освещают эти атаки в СМИ, чтобы отвлекать силы российских сил внутренней безопасности на борьбу с деятельностью на российской территории, а также для того, чтобы дискредитировать российские силовые структуры.

Губернатор Курской области сообщил, что в его регионе в результате атаки украинского беспилотника загорелся склад жидкого топлива. Позже произошла еще одна атака дронов, и оказалось, что загоревшийся склад топлива находится на территории завода по переработке железной руды, являющегося одним из крупнейших в России.

О реакции на атаки украинских беспилотников со стороны российских ПВО сообщили вчера также из трех других российских регионов, расположенных вдоль границы с Украиной.

Число вылетов российских тактических ВВС сократилось вдвое в сравнении с уровнем начала февраля. Сейчас эти российские силы действуют гораздо осторожнее, и поэтому украинским силам несколько легче держать оборону против них.

Российская армия продолжила вчера свои атаки с обычной для последних дней интенсивностью.

В районе Сватово и Северодонецка Россия предпринимает менее интенсивные атаки на Купянск и несколько более активные атаки на Лиман. Вчера там россиянами был достигнут заметный прогресс.

В районе Бахмута увеличилось количество атак российских подразделений. Была предпринята попытка атаки южнее города, но там оборона украинских сил работает.

По данным разведки украинского военного командования, российская армия сокращает свои резервы в районе Авдеевки и перенаправляет их на направление атаки к западу от Марьинки. За прошедшую неделю больше всего атак было совершено именно в этом направлении, с попытками прорваться в Новомихайловку.

Украинской обороне пока удавалось отразить эти атаки, а российские подразделения не добились там прочного успеха. Россияне также активно пытаются продвинуться западнее Авдеевки, но украинским войскам удалось удержать там фронт и даже укрепить свои позиции. В социальных сетях циркулируют сообщения о том, что активность украинской артиллерии в регионе возросла. Несколько недель назад новый главком ВСУ сменил начальника логистической службы. Возможно, эти две вещи связаны.

Вчера количество атак российских войск на Южном фронте в районе Токмака заметно возросло. Была предпринята еще одна попытка атаковать в направлении Работино и деревни Вербовое, но успеха россиянам добиться не удалось. На восточном берегу Днепра российские войска бездействовали.

Вероятное поступление дополнительных боеприпасов в распоряжение украинских войск подтверждается и резко возросшими потерями российских войск в бронетехнике. По состоянию на вчерашний день имеются сообщения о потерях семнадцати танков и пятидесяти боевых машин пехоты. Также сообщается о потере россиянами 42 артсистем.

События на Ближнем Востоке

Вчера хуситы атаковали грузовое судно в Аденском заливе, в результате чего по меньшей мере трое моряков были убиты и еще несколько получили ранения. Источники самих хуситов утверждали, что США совершили несколько атак на аэродром на контролируемой хуситами территории.

Очевидно, что военные корабли и авиация США и других стран в регионе не смогли в достаточной степени сдержать атаки хуситов. Если добавить к этому уничтожение подводных кабелей международной связи, совершенное хуситами, становится ясно, что необходимы гораздо более эффективные меры противодействия хуситам в регионе.

Хотя нападения хуситов публично связывают лишь с их поддержкой ХАМАС в войне против Израиля, продолжение военных действий в Украине, безусловно, окажет очень большое влияние на состояние ближневосточного конфликта. Иран взял на вооружение технологии гибридной войны под прикрытием хуситов, аналогичные тем, что Россия использовала в Украине, на Кавказе и в Сирии.

Поскольку США не способны собрать эффективную более крупную коалицию и избегают прямых атак на иранские военные объекты, Иран может считать свои действия в Йемене удачными, поэтому можно ожидать, что эти нападения будут продолжаться.

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