Вчера количество атак российских войск на Южном фронте в районе Токмака заметно возросло. Была предпринята еще одна попытка атаковать в направлении Работино и деревни Вербовое, но успеха россиянам добиться не удалось. На восточном берегу Днепра российские войска бездействовали.
Вероятное поступление дополнительных боеприпасов в распоряжение украинских войск подтверждается и резко возросшими потерями российских войск в бронетехнике. По состоянию на вчерашний день имеются сообщения о потерях семнадцати танков и пятидесяти боевых машин пехоты. Также сообщается о потере россиянами 42 артсистем.
События на Ближнем Востоке
Вчера хуситы атаковали грузовое судно в Аденском заливе, в результате чего по меньшей мере трое моряков были убиты и еще несколько получили ранения. Источники самих хуситов утверждали, что США совершили несколько атак на аэродром на контролируемой хуситами территории.
Очевидно, что военные корабли и авиация США и других стран в регионе не смогли в достаточной степени сдержать атаки хуситов. Если добавить к этому уничтожение подводных кабелей международной связи, совершенное хуситами, становится ясно, что необходимы гораздо более эффективные меры противодействия хуситам в регионе.
Хотя нападения хуситов публично связывают лишь с их поддержкой ХАМАС в войне против Израиля, продолжение военных действий в Украине, безусловно, окажет очень большое влияние на состояние ближневосточного конфликта. Иран взял на вооружение технологии гибридной войны под прикрытием хуситов, аналогичные тем, что Россия использовала в Украине, на Кавказе и в Сирии.
Поскольку США не способны собрать эффективную более крупную коалицию и избегают прямых атак на иранские военные объекты, Иран может считать свои действия в Йемене удачными, поэтому можно ожидать, что эти нападения будут продолжаться.