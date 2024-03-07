Продление жилищного кредита снижает ежемесячные расходы, но в каких случаях оно действительно того стоит?

Ценность денег со временем снижается

Второй причиной, почему увеличение срока жилищного кредита может иметь смысл, является инфляция. Со временем ценность денег неизбежно снижается, цены растут, и в большинстве случаев для поддержания покупательной способности заработная плата также со временем увеличивается.

По данным Департамента статистики, за последние десять лет цены выросли почти на 50%. Значительная часть этого повышения была вызвана быстрым ростом инфляции, начавшимся в 2021 году, но и в другое время цены обычно растут на несколько процентов в год. Это значит, что, например, пять лет назад 300 евро были дороже, чем такая же сумма сегодня – глядя на чек из магазина и сравнивая его с чеком 2019 года, каждый, наверное, испытал это на собственном опыте.

Вероятно, подобное изменение стоимости денег мы увидим и в будущем – в 2024 году Банк Эстонии прогнозирует инфляцию на уровне 3,4%. Однако следует помнить, что рост цен – лишь половина уравнения. Хотя за последнее десятилетие цены выросли на половину, заработная плата за это же время увеличилась почти вдвое. Если в 2013 году средняя брутто-зарплата составляла 949 евро в месяц, то к 2023 году она достигла 1812 евро.