Утром в четверг, 7 марта, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) разослала пресс-сообщение, в котором сообщила, что намерена организовать общенациональную акцию протеста против введения автоналога.
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Полиция об акции протеста EKRE: умышленное создание препятствий движению является нарушением закона
Консерваторы даже название для нее придумали: «Останови машину! Останови налог!». Партия призывает всех автовладельцев остановить свое транспортное средство на 10 минут в 9 утра во вторник, 19 марта, и включить огни аварийной остановки. Политики также призвали делиться фотографиями и видео своих автомобилей в социальных сетях.