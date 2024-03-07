Полиция об акции протеста EKRE: умышленное создание препятствий движению является нарушением закона

Консерваторы даже название для нее придумали: «Останови машину! Останови налог!». Партия призывает всех автовладельцев остановить свое транспортное средство на 10 минут в 9 утра во вторник, 19 марта, и включить огни аварийной остановки. Политики также призвали делиться фотографиями и видео своих автомобилей в социальных сетях.