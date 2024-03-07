НАСА отменяет проект космических «заправок»

Причиной столь жесткого решения НАСА стало превышение расходов и отставание от графика. В октябре космическое агентство отметило, что проект по обслуживанию на орбите OSAM-1 сталкивается с растущими расходами и, скорее всего, превысит бюджет в 2,05 миллиарда долларов и может быть не готов к запланированной дате запуска в декабре 2026 года.

НАСА обосновало решение о прекращении проекта «продолжающимися техническими, финансовыми и плановыми проблемами, а также отсутствием интереса промышленности к заправке и обслуживанию космических аппаратов в космосе, что привело к отсутствию надежного партнера». По словам представителей НАСА, в октябре значительная часть роста стоимости проекта и задержек в графике была вызвана плохой работой подрядчика Maxar.

Компания Maxar уже подписала контракт с НАСА на 2019 год, чтобы помочь построить платформу Gateway на орбите вокруг Луны - ключевую поддержку первой американской миссии по отправке астронавтов на Луну.