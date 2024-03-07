ИЛЬМАР РААГ ⟩ Кросс, Кийк, Рейнсалу, заступитесь за Александра Чернова!

Вот уже целый год время от времени я чувствую сильное смятение. На самом деле, это одновременно и смятение, и боль.

Напомним, что Саша передал Эстонии информацию, которая прекратила злоупотребления деньгами эстонских доноров и воровство у украинской армии. Саше угрожали, поэтому он обратился за помощью как к эстонским, так и к украинским правоохранительным органам. Но пока в высоких коридорах решали, как поступить, вдруг откуда не возьмись появилось обвинение в том, что Саша вел незаконный бизнес с оружием.

Адвокат Саши постоянно указывает на процессуальные ошибки Павлоградского районного суда. Судья не принимает их во внимание. Все это немного похоже на адвокатский жаргон, но большинство судебных правил созданы для обеспечения справедливого судебного разбирательства. Если есть ошибки в подаче или регистрации вещественных доказательств, которые позволяют подменять улики, то возникает стойкое ощущение, что эти вещественные доказательства и были подменены, и что данный районный суд коррумпирован.

Отличный логистик, но со связанными руками

Но оставим юридические разговоры в стороне. Перед нами человек, украинский патриот, который мог бы работать, или пойти на фронт, но не может. Саша - отличный логистик, но работодатели говорят, что не хотят рисковать, нанимая его, пока у него на шее судебное дело. То же самое говорят и его друзья в частях украинской армии.