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ИЛЬМАР РААГ ⟩ Кросс, Кийк, Рейнсалу, заступитесь за Александра Чернова!

, эксперт по стратегической коммуникации
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Александр Чернов в суде.
Александр Чернов в суде. Фото: Oleksandr Katšura
  • Формирующие нашу внешнюю политику лица не должны закрывать глаза на правовые проблемы в Украине
  • Враги Украины из числа коррупционеров уничтожают наших друзей

Чем больше времени проходит, тем яснее становится, что Александр Чернов является жертвой в истории с обвинением в хранении оружия, пишет Ильмар Рааг (Партия правых).

Вот уже целый год время от времени я чувствую сильное смятение. На самом деле, это одновременно и смятение, и боль.

Напомним, что Саша передал Эстонии информацию, которая прекратила злоупотребления деньгами эстонских доноров и воровство у украинской армии. Саше угрожали, поэтому он обратился за помощью как к эстонским, так и к украинским правоохранительным органам. Но пока в высоких коридорах решали, как поступить, вдруг откуда не возьмись появилось обвинение в том, что Саша вел незаконный бизнес с оружием.

Адвокат Саши постоянно указывает на процессуальные ошибки Павлоградского районного суда. Судья не принимает их во внимание. Все это немного похоже на адвокатский жаргон, но большинство судебных правил созданы для обеспечения справедливого судебного разбирательства. Если есть ошибки в подаче или регистрации вещественных доказательств, которые позволяют подменять улики, то возникает стойкое ощущение, что эти вещественные доказательства и были подменены, и что данный районный суд коррумпирован.

Отличный логистик, но со связанными руками

Но оставим юридические разговоры в стороне. Перед нами человек, украинский патриот, который мог бы работать, или пойти на фронт, но не может. Саша - отличный логистик, но работодатели говорят, что не хотят рисковать, нанимая его, пока у него на шее судебное дело. То же самое говорят и его друзья в частях украинской армии.

Сейчас важен каждый человек. Адвокат Саши спросил меня, понимают ли на Западе, что сейчас в Украине плохо обстоят дела с демократией и верховенством закона. Я же со своей стороны почувствовал, что в ситуации, когда страны Запада фактически слабо поддержали Украину, мы и не имеем морального права требовать уважения к верховенству закона.

Что нам сделать, чтобы помочь Саше? Враги Украины из числа коррупционеров уничтожают наших друзей, а мы будет просто наблюдать? И кстати, если бы Украина проиграла войну, то все в этом смысле стало бы еще хуже.

Формирующие внешнюю политику Эстонии лица! Мы не должны закрывать глаза на проблемы верховенства закона у нашего доброго союзника Украины! Тем более - в ситуации, когда пострадавшим является человек, у которого проблемы начались из-за того, что он помог Эстонии.

Члены эстонско-украинской депутатской группы в Рийгикогу, не можете ли вы очень стремительно поднять эту проблему в форме практического диалога с вашими украинскими коллегами из Рады? Ээрик-Нийлес Кросс, Танель Кийк, Урмас Рейнсалу, не пора ли нам отреагировать?

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