Завтра 80 лет назад: этот день навсегда изменил Таллинн

Куда идут с узлом пожитков эти женщины по изуродованному городу? Где они найдут крышу над головой?

Были разрушены несколько кварталов предместья Веэрени, пожар охватил Сюда и Татари. Две улицы в районе тепернего кинотеатра «Космос» навсегда прекратили свое существование. Горела Кассисаба, полыхал Кельдримяэ – огонь добрался даже до района теперешнего Центрального рынка. Все панельные девятиэтажки построены на месте сожженных жилых домов. Удивительно, но сохранилась Казанская деревянная церковь XVIII века.

Дом на углу Техника и Роху. И опять фигуры людей говорят чуть ли не больше, чем развалины.

В Пельгулинне пострадал квартал улицы Ристику рядом с Кольде-пуйестеэ. Хорошо, что историческое здание основной школы уцелело.

Глазами очевидца

Фото: Тони Ляэнсалу / Postimees

Отрывок из книги Сийри Сисаск «Hästijätt» издательства Petrone Print. Автор делится фрагментами дневника своей бабушки Эллен, который был найден после ее смерти.

Мне приснилось, что мы приехали в Таллинн, но город был устрашающе белым и сверху сверкала молния. Проснувшись, я рассказала Альфреду, но он засмеялся: «Ах, это всего лишь сон! Что он может значить?»

Мы договорились, что я вернусь вечерним поездом, который должен был отправиться со станции Таллинн-Вяйке около восьми часов. Я побродила еще немного по городу, купила ткань, а детям - игрушки, например, бабочку из фанеры, которая махала крыльями, когда передвигалась на колесиках. Потом я сидела в зале ожидания вокзала до восьми часов. Там были и другие люди, мы общались, в общем, не скучала.

Было восемь часов. Мы сели в вагон и медленно двинулись в сторону Рапла.

Я стояла возле окна, на скамейках было полно людей. Вагон был не такой, как сейчас. Он был похож на старый вагон для перевозки скота, только с длинными скамейками вдоль стен. Один вагон предназначался для пассажиров, два - для немецких солдат и последний - для военных боеприпасов. А в первых двух вагонах перевозили, вероятно, картофель и другие припасы для армии.

Я выглянула в окно и внезапно увидела, что с востока приближается целая стая самолетов и в небе появляются какие-то огненные шары. Я громко спросила: «Что это?» Один мужчина тоже выглянул в этот момент в окно и закричал: «Иван, черт возьми!»

И тогда началось.

Небо было черным от бомбардировщиков, Таллинн стал одним большим котлом. Первые бомбы попали в дома за станцией, полетели осколки.

Над нашим поездом низко пролетел самолет с красной звездой под крылом. Ясно чей. Наш поезд начали бомбить, взорвался вагон с боеприпасами. Машинист остановил поезд в лесу Лийва и закричал: «Всем под деревья!» Я прижалась к сосне и начала молиться.

Появились немецкие самолеты, и над нами начался воздушный бой. Безостановочно стреляли зенитки, горячий воздух бил в лицо, как хлыст.

В сторону Таллинна смотреть не было сил, это был ужас...

Первая волна бомбардировок закончилась примерно через час или два, кто тогда следил за точным временем. Наступила тишина.

К счастью, машинист был жив, в поезде все было цело, кроме последнего вагон. И железная дорога была цела, не пострадала. Вдоль колеи, вплоть до Мяннику дымились воронки.

Нам приказали вернуться в вагоны, и поезд тронулся в сторону Рапла. Люди в основном остались в живых. Позже в лесу Лийва было найдено около дюжины трупов...

Мы видели вторую бомбардировку Таллинна со стороны Кохила... Таллинн был ужасно разрушен той ночью. Немецкая ПВО не смогла справиться со сталинскими хищниками.

Я переночевала в Кохила и около семи часов утра отправилась домой в Пахкла. Идти пришлось километров десять, так что домой я добралась к обеду. Навстречу выбежала дочка Май: «Мама, ты жива! Отец думал, что тебя уже нет!» Все обрадовались, а на столе стояла бутылка водки: это соседи пришли на мои похороны.

Таллинн долго оставался в развалинах. Затем зияющие пустоты начали медленно застраиваться. Сначала сталинскими домами, затем и хрущевками. Даже в Старом городе, на Вене, есть дом, относящийся к этому одиозному периоду. А на улице Харью каждый год зажигают свечи.