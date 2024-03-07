Kelluke вместо Pepsi? ⟩ Минобороны изымает из своих торговых точек продукцию предприятий, не отказавшихся от бизнеса в РФ

«Многие западные предприятия прекратили работать в России, но все еще есть те, кто поддерживает российскую экономику и, следовательно, военную машину. Я понимаю, что указание прекратить предлагать в сфере управления Министерства обороны продукцию PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций может вызвать некий дискомфорт, но для многих продуктов можно найти альтернативу, даже от эстонских производителей. Да и цель превышает небольшой дискомфорт. Надеюсь на всеобщее понимание - поможем Украине выиграть», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Решение касается производителей, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины внесло в список международных спонсоров войны. Списком, опубликованным на сайте https://sanctions.nazk.gov.ua/en, Украина оказывает давление на действующие в России иностранные компании, чтобы они не финансировали российскую войну в Украине.

В торговых автоматах, кафе и других торговых точках, находящихся в сфере влияния Министерства обороны, прекращаются продажи продукции PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International. Запрет косается шоколада, печенья, чипсов, мороженого, жевательных конфет и прохладительных напитков этих фирм. Также будет прекращена перепродажа табачных изделий производителей Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

«Мы предложили партнером заменить изъятую продукцию на аналогичную, если это вообще возможно», - сказал Кристо Рауд из Государственного центра оборонных инвестиций.

Государственный центр оборонных инвестиций просит партнеров убрать продукцию из ассортимента в течение 60 дней с момента получения уведомления.