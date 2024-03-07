Жителей Эстонии призывают выдвигать кандидатов на титул лучшего учителя года

По словам министра образования и науки Кристины Каллас, конкурс «Учитель года» - это один из способов отблагодарить эстонских педагогов и внести свой вклад в признание профессии.

«У каждого человека есть возможность сообщить о тех учителях, руководителях школ или специалистах службы поддержки, которые являются примером для других и заслуживают того, чтобы их выделяли. Ежегодно выдвигаются около тысячи работников сферы образования, что есть повод для радости: это показывает, что у нас много разносторонних и ярких работников образования», - сказала министр и добавила, что работает над тем, чтобы проблемы с рабочей нагрузкой, карьерной моделью и зарплатой учителей были решены, и чтобы в Эстонии увеличивалось бы количество учителей.

Кандидатов на участие в конкурсе «Учитель года» можно представить на сайте министерства до 10 апреля.

Кандидат, представленный на конкурс «Учитель года», должен соответствовать квалификационным требованиям учителя, то есть иметь степень магистра и соответствующую профессию, а также владеть эстонским языком на основании требований, установленных Законом о языке.

Правительство вручает лучшим участникам конкурса государственную ежегодную премию в размере 10 000 евро и награду за дело всей жизни в размере 65 000 евро. Номинанты в категориях получают меньшее денежное вознаграждение. Работников эстонской сферы образования отметят на гала-концерте, который пройдет в Йыхви в октябре и будет транслироваться по Эстонскому телевидению.

После представления на конкурс кандидатов на звание «Учитель года» региональные комиссии начинают работу по выявлению лучших педагогов. После решений, вынесенных в региональных комиссиях, собирается государственная комиссия по наградам в области образования, где осуществляется окончательный выбор из числа кандидатов, представленных в регионах. В состав комитета входят представители организаций сферы образования и работники образования, получившие признание в предыдущие годы.

Награды будут вручены в Международный день учителя, 5 октября, на гала-концерте «Учитель года», который в 12-й раз пройдет в Йыхвиском концертном доме. Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз работников образования Эстонии.