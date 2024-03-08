"Золотая ласточка" Екатерина Мосендз-Голубев и ее смертельно опасное хобби

- Будешь смеяться, но мой второй муж – он оказался парашютистом. Но когда мы познакомились, у Виталика был перерыв. А теперь мы прыгаем вместе. У нас даже свадьба была в воздухе – это, конечно, было фантастически красиво. Дочка один раз попробовала и решила, что все же это не ее. Сейчас, конечно, мы немножко успокоились с прыжками. Если еще несколько лет назад я готова была лететь на аэродром в любую погоду, в любое время дня и ночи, то сейчас уже, конечно, подумаю. Плюс мы стали спокойнее – наверное сейчас это уже стало больше хобби. Но все равно оно прекрасно, и для себя я, безусловно, продолжу прыгать.