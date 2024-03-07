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Литовская разведка: Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО

BNS
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Путин беседует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время возложения венка к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, 23 февраля 2018 года.
Путин беседует с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время возложения венка к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, 23 февраля 2018 года. Фото: AFP PHOTO / Yuri KADOBNOV

Россия тратит огромные ресурсы не только на войну с Украиной, но и готовится к долгосрочному противостоянию с НАТО, отмечает литовская разведка в опубликованной сегодня оценке угрозы национальной безопасности.

«Россия тратит огромные ресурсы на войну в Украине и не проявляет желания ослабить напряженность, хотя и не достигла своей оперативной цели. В то же время Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО, в том числе в регионе Балтийского моря, и постепенно расширяет свой военный потенциал на запад», - говорится в докладе.

В докладе говорится, что Кремль приступил к масштабной реформе вооруженных сил, которая позволит расширить военный потенциал России в регионе Балтийского моря. Уже начались запланированные структурные и руководящие изменения, некоторые из которых будут осуществлены в Калининграде и на западе России.

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