Литовская разведка: Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО

«Россия тратит огромные ресурсы на войну в Украине и не проявляет желания ослабить напряженность, хотя и не достигла своей оперативной цели. В то же время Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО, в том числе в регионе Балтийского моря, и постепенно расширяет свой военный потенциал на запад», - говорится в докладе.