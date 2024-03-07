В аэропорту Таллинна отменяются рейсы Lufthansa из-за забастовки, пассажиры не получают от компании информации

Читатель, планировавший поездку в Брюссель в конце недели, описал ситуацию так: «Ночью было объявлено, что мой рейс в Брюссель отменен из-за забастовки. Я еще не знаю этого точно, но надеюсь, что, возможно, в воскресенье смогу вернуться. Ночью я несколько часов просидел в чате авиакомпании, но информации не получил. Утром нельзя было зайти даже на страницу Lufthansa». Поскольку у человека куплены билеты на концерт в Брюссель, об отмене поездки не может быть и речи. Ему пришлось искать новый вариант перелета. «Я купил новые билеты на рейс Finnair. Билет в один конец стоил столько же, сколько ранее приобретенные билеты туда-обратно», - сетует расстроенный меломан.