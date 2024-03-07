В Министерстве климата был одобрен уникальный пилотный проект «Аватар», в рамках которого Геологическая служба Эстонии изучит пока мало распространенные в нашей стране возможности использования геотермальной энергетики.
«Аватар» исследует возможности использования в Эстонии геотермальной энергии
«Это наукоемкий и уникальный проект, который поможет нам лучше понять природные ресурсы Эстонии. Геотермальная энергия – это тепловая энергия недр земли. С ее помощью мы сможем сократить выбросы углерода, повысить энергетическую безопасность и способствовать экономическому росту, сохраняя при этом чистую природу», – сказал министр климата Кристен Михал.
Цель проекта – определить места, подходящие для решений геотермальной энергетики в отложениях поверхности почвы, а также выяснить, возможно ли технически и выгодно ли экономически применять эти решения в условиях Эстонии.
Советник Департамента минеральных ресурсов Министерства климата Хелена Гайлан добавила, что к 2026 году планируется построить пилотную станцию геотермальной энергии почвенного покрова. Кроме того, будет произведен анализ технических возможностей и экономической рентабельности использования геотермальной энергии.
«Таким образом, мы можем оценить пригодность технологии для более широкого использования в Эстонии, – сказала она. – Решения геотермальной энергетики с низким уровнем выбросов подходят как для отопления, так и для охлаждения зданий и помогут нам приблизиться к нашей цели – к 2030 году потреблять только возобновляемую энергию. Одна из важных перспективных возможностей, которые дает проект – обеспечение Эстонии, а также удовлетворение спроса на энергию в ЕС, одновременно снижая зависимость от ископаемого топлива и смягчая последствия изменения климата. Кроме того, одним из существенных преимуществ геотермальной энергии является ее надежность».
Реализацией проекта занимается Геологическая служба Эстонии. По словам руководителя отдела энергетики земных недр Геологической службы Эстонии Айвара Аувяэрта, важно изучить все известные способы производства тепловой энергии с использованием земных недр.
«Тепловая энергия, находящаяся в отложениях ледникового периода, является одним из возможных решений, позволяющих при наличии подходящих геологических условий обогревать и охлаждать даже крупные здания, такие как, больницы, школы, квартирные и компактно расположенные частные дома, – сказал Аувяэрт. – Точные данные будут появляться по мере исследований, однако исходя из первоначальных прогнозов можно ожидать, что для потребителя это будет означать снижение затрат на отопление в разы».
Работы по проекту начнутся во втором квартале этого года с отбора подходящих с точки зрения геологии участков для строительства пилотной станции. Перед строительством пилотной станции в соответствующих местах будут проводиться экспериментальные измерения геофизических свойств почвенного покрова, а также энергетической ценности грунтовых вод.
Проект финансируется из средств меры Стратегии государственного бюджета на 2024–2027 годы «Поддержка пилотных проектов в целях климатической и энергетической политики», и его общий бюджет составит до 1,25 миллиона евро в течение трех лет.