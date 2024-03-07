«Аватар» исследует возможности использования в Эстонии геотермальной энергии

«Это наукоемкий и уникальный проект, который поможет нам лучше понять природные ресурсы Эстонии. Геотермальная энергия – это тепловая энергия недр земли. С ее помощью мы сможем сократить выбросы углерода, повысить энергетическую безопасность и способствовать экономическому росту, сохраняя при этом чистую природу», – сказал министр климата Кристен Михал.

Цель проекта – определить места, подходящие для решений геотермальной энергетики в отложениях поверхности почвы, а также выяснить, возможно ли технически и выгодно ли экономически применять эти решения в условиях Эстонии.

Советник Департамента минеральных ресурсов Министерства климата Хелена Гайлан добавила, что к 2026 году планируется построить пилотную станцию геотермальной энергии почвенного покрова. Кроме того, будет произведен анализ технических возможностей и экономической рентабельности использования геотермальной энергии.

«Таким образом, мы можем оценить пригодность технологии для более широкого использования в Эстонии, – сказала она. – Решения геотермальной энергетики с низким уровнем выбросов подходят как для отопления, так и для охлаждения зданий и помогут нам приблизиться к нашей цели – к 2030 году потреблять только возобновляемую энергию. Одна из важных перспективных возможностей, которые дает проект – обеспечение Эстонии, а также удовлетворение спроса на энергию в ЕС, одновременно снижая зависимость от ископаемого топлива и смягчая последствия изменения климата. Кроме того, одним из существенных преимуществ геотермальной энергии является ее надежность».