Утечка информации о встрече НАТО в Вильнюсе организована хакерами ГРУ

По данным литовской разведки, они атаковали частные ИТ-компании, которые предоставляют услуги критически важной инфраструктуре Литвы и ключевым государственным учреждениям.

«Весьма вероятно, что кибергруппа, координируемая ГРУ, распространила перехваченную информацию о встрече, которой не было в открытом доступе, скорее всего, с целью дискредитации Литвы на международном уровне», - говорится в опубликованном сегодня докладе агентства об угрозах национальной безопасности.

«Нельзя исключать, что часть перехваченной информации будет использована для планирования новых дезинформационных операций», - предупреждает документ.

После саммита в Вильнюсе в июле прошлого года в социальной сети Telegram появилась информация о возможной утечке данных, связанных с организацией мероприятия НАТО.

Хакерская группа, называющая себя «С любовью из России», сообщила, что получила доступ к секретной информации от организаторов саммита НАТО о безопасности мероприятия, именах ответственных лиц, маршрутах делегаций, используемых системах безопасности и другие данные.

Было обнародовано около 30 документов, в которых указаны конкретные отели, где останавливались главы государств и делегации, время прибытия в аэропорты, имена охранников глав государств, их вооружение и характеристики средств связи.

Были обнародованы имена снайперов контртеррористической группы полиции «Арас», протоколы заседаний группы безопасности, готовившей саммит, а также планировавшиеся на тот момент решения об ограничении воздушного сообщения, транзита между Россией и Белоруссией и дорожного движения.

В Национальном центре управления кризисными ситуациями тогда заявили BNS, что опубликованные данные могут быть связаны со взломом систем литовских властей.

Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля прошлого года.