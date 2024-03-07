Кая Каллас отказалась баллотироваться от ALDE на пост главы Еврокомиссии

«Я тщательно рассмотрела как плюсы, так и минусы этого предложения, однако известила руководство Союза либералов и демократов Европы (ALDE), что не возьму на себя эту роль», - сказала Каллас. По ее словам, она хочет и дальше оставаться на посту премьер-министра, а если станет ведущим кандидатом от ALDE на пост главы Еврокомиссии, ей будет трудно объяснить общественности, почему она одновременно с этим не баллотируется в Европарламент.