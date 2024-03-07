Олимпийский чемпион планирует резко изменить карьеру

31-летний Столь является двукратным чемпионом мира (2019 и 2023 годов) и пока не планирует завершать карьеру в большом спорте. Этим летом в Париже он примет участие в соревнованиях как действующий олимпийский чемпион. Однако спортсмен признался, что потихоньку подумывает о том, как жить дальше - после спортивной карьеры.

«Я завершу карьеру тогда, когда иссякнут мотивация и вдохновение, и я больше не смогу метать диск далеко», - поделился Столь с Iltalehti своими размышлениями.

«Я планировал стать киноактером. Я люблю актерское мастерство. И финские, и шведские фильмы интересны. Это абсолютно не шутка. Меня сейчас очень интересует актерство. Но, конечно, по завершении карьеры спортсмена могут поступить и другие интересные предложения о работе», - пояснил Столь.

Благодаря успешной спортивной карьере он получил известность, и это может пойти на пользу Столю в его актерской карьере.

В прошлом году на гала-вечере шведских спортсменов Столь получил титул «Спортивное достижение года», поскольку установил рекорд на чемпионате мира (71,46).