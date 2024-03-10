Российские блогеры-иноагенты, зарабатывавшие миллионы на рекламе благодаря своей популярности, так как рассказывали правду о войне, теперь вынуждены собирать пожертвования. Закон о запрете размещения любой рекламы у иноагентов еще не подписан Путиным, но все уже понимают: следующий раунд охоты на ведьм стартовал.
Для подписчиков
Дудь, Гордеева, Пивоваров, но не Собчак. Топ-блогеры протягивают руки, чтобы не протянуть ноги
На исходе зимы российская Госдума приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах так называемых иностранных агентов. Также закон запрещает рекламировать ресурсы самих иностранных агентов на сайтах, в блогах, социальных сетях и СМИ. Кроме того, самим «агентам» будет запрещено размещать на своих ресурсах любую рекламу, причем независимо от гражданства рекламодателя или страны происхождения компании-рекламодателя.