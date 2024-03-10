Дудь, Гордеева, Пивоваров, но не Собчак. Топ-блогеры протягивают руки, чтобы не протянуть ноги

На исходе зимы российская Госдума приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах так называемых иностранных агентов. Также закон запрещает рекламировать ресурсы самих иностранных агентов на сайтах, в блогах, социальных сетях и СМИ. Кроме того, самим «агентам» будет запрещено размещать на своих ресурсах любую рекламу, причем независимо от гражданства рекламодателя или страны происхождения компании-рекламодателя.

Обход хотя бы одного из запретов грозит штрафами до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц (500–5000 евро). В особых случаях наказание будет состоять из лишения свободы до двух лет. По сложившейся практике правоприменения в РФ, первое может превратиться во второе по щелчку правильных пальцев.