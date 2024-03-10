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Дудь, Гордеева, Пивоваров, но не Собчак. Топ-блогеры протягивают руки, чтобы не протянуть ноги

Наталия Гребнева
, журналист
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Одни из самых популярных блогеров и журналистов рунета Юрий Дудь, Катерина Гордеева и Алексей Пивоваров.
Одни из самых популярных блогеров и журналистов рунета Юрий Дудь, Катерина Гордеева и Алексей Пивоваров. Фото: Telegram-каналы "Юрий Дудь", "Скажи Гордеевой" и "Алексей Пивоваров"

Российские блогеры-иноагенты, зарабатывавшие миллионы на рекламе благодаря своей популярности, так как рассказывали правду о войне, теперь вынуждены собирать пожертвования. Закон о запрете размещения любой рекламы у иноагентов еще не подписан Путиным, но все уже понимают: следующий раунд охоты на ведьм стартовал. 

На исходе зимы российская Госдума приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах так называемых иностранных агентов. Также закон запрещает рекламировать ресурсы самих иностранных агентов на сайтах, в блогах, социальных сетях и СМИ. Кроме того, самим «агентам» будет запрещено размещать на своих ресурсах любую рекламу, причем независимо от гражданства рекламодателя или страны происхождения компании-рекламодателя.

Обход хотя бы одного из запретов грозит штрафами до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц (500–5000 евро). В особых случаях наказание будет состоять из лишения свободы до двух лет. По сложившейся практике правоприменения в РФ, первое может превратиться во второе по щелчку правильных пальцев.

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