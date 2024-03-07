Никакого старта: эстонскому лыжнику после столкновения пришлось накладывать швы

Инцидент произошел на этапе Кубка мира в Лахти в минувшие выходные. На субботу была запланирована мужская классическая гонка на 20 км с раздельным стартом, и в стартовом списке, помимо Алева и Кырге был еще и Мартин Химма.

Именно из видео, записанного Химма, стало известно о столкновении Алева и Кырге.

«Перед стартом произошла очень плохая вещь. Я это увидел после того, как поднялся на склон: вижу, впереди идет Кырге со сломанной палкой, и Алев – тожесо сломанной палкой - что случилось?

Я не успел подойти настолько близко, чтобы спросить, а они потом ушли с лыжни. Только позже узнал, что произошло», - пояснил Химма, после чего в кадр попал и Кырге с перевязанной головой.

Позже Кырге более подробно рассказал, как он получил травму.

«Во время разминки я упал на спуске, а сзади в меня врезался Алев и я получил удар ногами по голове так, что кант лыжи сильно порезал кожу, и мне пришлось накладывать швы».

Как было отмечено выше, Кырге не вышел на старт из-за травмы, лучшим из эстонцев стал Алев (+4.35.7), занявший 43 место (+4.35.7), Химма занял 49 место (+5.09.4). ). Победил норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо (48,00,1).

В эти выходные соревнования уже пройдут в Осло, где запланирован марафон на 50 км. Дальше в сезоне Кубка мира осталось еще два этапа: спринт в Драммене запланирован на 12 марта, а последний этап состоится 15-17 марта в Фалуне.