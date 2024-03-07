Цветочные магазины начали готовиться к предстоящему Женскому дню три недели назад, и праздник стремительно приближается. Продуктовые магазины тоже завалены цветами, но флористы надеются, что люди, ценящие качество, обратятся к ним.
ГОТОВЫ К ЖЕНСКОМУ ДНЮ? ⟩ Флорист: цветы из продуктовых магазинов отвоевывают рынок
Дина Кивилаан, владелица магазина Teemu Lille на рынке Мульги в Вильянди, рассказала, что товары были заказаны за три недели до праздника, а выкладка началась в начале этой недели. По ее словам, большинство покупателей приходят накануне Женского дня и рано утром непосредственно в день праздника. «Мы открываем магазин в 7 часов, и многие приходят утром, перед работой», - пояснила она.
К Женскому дню магазин заказал в два раза меньше цветов, чем обычно, и, по словам Кивилан, розы и тюльпаны - самые популярные цветы этого праздника. Букет из десяти тюльпанов стоит в этом магазине 15 евро. «Мы не такие дешевые, как продуктовые магазины, - говорит Кивилаан. -Мы даже не можем купить цветы так дешево, как их продают в продуктовых магазинах, и это печально».
Например, в одном магазине сети супермаркетов букет из 25 эстонских тюльпанов стоит 9,99 евро, а букет из семи тюльпанов - 3,49 евро. В другом магазине вы можете купить букет роз за 6,99 евро, а букет из девяти цветущих тюльпанов - за 3,49 евро.
«Очевидно, что цветы из продуктовых магазинов заполонили рынок. Это удобно - зашел за едой, и цветы тут же», - говорит Кивилаан.
Кивилаан говорит, что выбор цветов в продуктовых магазинах, конечно, влияет на продажи флористов, но есть разница в качестве. Те, что продаются в цветочном магазине, более качественные.
«В первую очередь у нас цветы более крепкие, и мы лучше о них заботимся», - сказала она, добавив, что в продуктовом магазине цветы заносят в теплое помещение, и никто не смотрит, есть ли в них вода или как с ними обращаются люди. В цветочном магазине люди могут достать цветы из упаковки, если хотят получить пять или три тюльпана.
Кивилаан призвал тех, кто хочет подарить красивые, свежие цветы, которые простоят долго, обращаться к флористам. «В конце концов, индивидуальный подход - это бонус в наше время», - добавила она.
Ингрид Пийрсалу, менеджер по связям с общественностью Maxima, рассказала Postimees, что цены на цветы в Maxima действительно доступные, но не означают плохого качества. «Поскольку мы закупаем растения в очень больших количествах, то можем продавать их по более выгодной цене, чем флористы. Наши растения свежие и быстро доставляются из Нидерландов. В этом году мы надеемся продать в Эстонии 100 000 букетов», - пояснила она.
Дина Кивилаан не заметила, что в это трудное экономически время мужчины стали покупать меньше цветов для женщин. Однако она заметила, что мужчины стали более сознательными. «Они покупают меньше, но что-то более особенное. Например, месяц назад у нас были пуансеттии и сирень, которые покупали в больших количествах», - говорит Кивилаан.
У магазина есть и курьерская служба, которой, по словам Кивилане, пользуются в основном мужчины, которые не могут приехать на место сами. «Но есть и те, кто просто не хочет тратить время на поход в цветочный магазин», - считает она.
Пятница в этом году - день, полный адресов в записной книжке цветочного курьера, и, как сказал Кивилаан, в особые дни невозможно доставить цветы к определенному времени. «Если в обычные дни цветы могут оказаться у двери в точно назначенное время, то в праздничные дни время сдвигается, и вы можете выбрать, приедет ли курьер утром, вечером или в течение дня», - добавила владелица магазина.