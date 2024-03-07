ГОТОВЫ К ЖЕНСКОМУ ДНЮ? ⟩ Флорист: цветы из продуктовых магазинов отвоевывают рынок

Дина Кивилаан, владелица магазина Teemu Lille на рынке Мульги в Вильянди, рассказала, что товары были заказаны за три недели до праздника, а выкладка началась в начале этой недели. По ее словам, большинство покупателей приходят накануне Женского дня и рано утром непосредственно в день праздника. «Мы открываем магазин в 7 часов, и многие приходят утром, перед работой», - пояснила она.

К Женскому дню магазин заказал в два раза меньше цветов, чем обычно, и, по словам Кивилан, розы и тюльпаны - самые популярные цветы этого праздника. Букет из десяти тюльпанов стоит в этом магазине 15 евро. «Мы не такие дешевые, как продуктовые магазины, - говорит Кивилаан. -Мы даже не можем купить цветы так дешево, как их продают в продуктовых магазинах, и это печально».

Например, в одном магазине сети супермаркетов букет из 25 эстонских тюльпанов стоит 9,99 евро, а букет из семи тюльпанов - 3,49 евро. В другом магазине вы можете купить букет роз за 6,99 евро, а букет из девяти цветущих тюльпанов - за 3,49 евро.

«Очевидно, что цветы из продуктовых магазинов заполонили рынок. Это удобно - зашел за едой, и цветы тут же», - говорит Кивилаан.

Кивилаан говорит, что выбор цветов в продуктовых магазинах, конечно, влияет на продажи флористов, но есть разница в качестве. Те, что продаются в цветочном магазине, более качественные.