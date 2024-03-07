- Много ли возможностей для сотрудничества есть у оппозиции в Рийгикогу, если у EKRE репутация скандалистов, «Отечество» чрезвычайно популярно, а ваша фракция просто маленькая?

- Если мы посмотрим назад, то маленькие и большие фракции существовали на протяжении всей истории. Перед выборами в Рийгикогу в 2023 году был очень большой риск того, что «Отечество» вообще не пройдет, они были на уровне пяти процентов. Сейчас они пользуются большей популярностью. Как вы думаете, каков был рейтинг популярности соцдемов в 2012 году?

- Это вы должны знать, вы же сами были соцдемом.

- Да, был. Поддержка социал-демократов тогда составляла 30 процентов, они был номером один в Эстонии по рейтингам. К сожалению, такой результат не удалось реализовать на выборах 2013 года, и я думаю, что то же самое произойдет и с «Отечеством».

Промежуточные рейтинги, показывающие популярность той или иной партии, это и есть промежуточные цифры. Важно то, что произойдет во время выборов. Как реализуется политический вклад и сколько людей проголосуют за ту или иную политическую партию. Это как в спорте: нужно лучше готовиться к соревнованиям. Выборы - это соревнование в политике.

Однако в течение последних двух месяцев мы смогли высказывать свое мнение и не только критиковать, как это делают некоторые оппозиционные партии, мы смогли и предлагать свои альтернативы.