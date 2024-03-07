Вице-председатель Центристской партии и глава ее фракции в Рийгикогу Лаури Лаатс заявил, что после исхода из партии многих политиков площадка в Центристской партии стала чище.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лаури Лаатс: в Центристской партии прекратились ссоры, это ключ к возвращению популярности (1)
Лаури Лаатс ответил в студии Postimees на вопросы о планах и перспективах Центристской партии, заданные ведущей Уллой Лянтс.
- Закончился ли уход известных политиков из Центристской партии?
- Если посмотреть на текущую ситуацию в парламентской фракции, некоторые члены фракции ушли, но у нас осталось шесть хороших трудолюбивых членов, и я думаю, что ситуация сейчас очень стабильная, настроение позитивное, есть воля к борьбе, и мы продолжим работать.
- Что будет с Кадри Симсон, когда она вернется в Эстонию, вы уверены, что она останется в партии?
- Никаких сигналов об обратном мы не получали. Кадри Симсон - очень сильный политик, который сейчас реализует энергетическую политику в Европе, и такие вопросы на данный момент безосновательны. Кадри Симсон является членом Центристской партии и продолжит оставаться членом Центристской партии.
- С фракцией из шести человек в Рийгикогу, наверное, будет сложнее, ведь сейчас у вас нет представителя ни в комиссии по гособороне, ни в комиссии по иностранным делам, ни в ряде других комиссий.
- Политика ведь динамична, сегодня ситуация одна, завтра она может быть другая. У членов Рийгикогу появилась новая привычка - переходить из одной политической партии в другую. Посмотрим, что принесет будущее: фракция Центристской партии может и увеличиться в течение следующих трех лет. На данный момент нам предстоит работать с шестью людьми, так как несколько наших однопартийцев нашли себе новую партию. Работы приходится делать больше, но мы к этому готовы.
- Вы надеетесь, что некоторые из ушедших членов Центристской партии вернутся к вам, или же что к вам обратятся представители других партий?
- Если посмотреть на то, что произошло в первый год после выборов, то прежде такой мобильности еще не было. Это не лучшая тенденция, поскольку если член Рийгикогу избирается избирателями той или иной политической партии, он должен нести мандат, представляя эту партию. К сожалению, в политике появились новые веяния, и, конечно, нельзя исключать, что в течение трех лет может произойти что-то еще. В политике мы часто не знаем, что принесет завтрашний день. Вчера мы узнали, что Партия реформ тоже хочет обложить налогом пенсионеров, позавчера об этом не было речи. Так что сюрпризов еще может быть немало.
- Вы разговаривали со своими бывшими коллегами по партии, довольны ли они своим решением?
- Надо у них это спрашивать, но настроения разные.
- Фракция в Рийгикогу у вас теперь небольшая, поддержка партии низкая, так была ли вообще необходима эта ссора в партии?
- Любая ссора - это плохо, но, по крайней мере, с нашей стороны ее никто не провоцировал. К сожалению, во время ссор падает и популярность партии. Мы видели это и на примере других политических партий. Но теперь на площадке стало чище и настроение более позитивное, потому что ссоры закончились. Наша популярность также снова начала расти.
- Много ли возможностей для сотрудничества есть у оппозиции в Рийгикогу, если у EKRE репутация скандалистов, «Отечество» чрезвычайно популярно, а ваша фракция просто маленькая?
- Если мы посмотрим назад, то маленькие и большие фракции существовали на протяжении всей истории. Перед выборами в Рийгикогу в 2023 году был очень большой риск того, что «Отечество» вообще не пройдет, они были на уровне пяти процентов. Сейчас они пользуются большей популярностью. Как вы думаете, каков был рейтинг популярности соцдемов в 2012 году?
- Это вы должны знать, вы же сами были соцдемом.
- Да, был. Поддержка социал-демократов тогда составляла 30 процентов, они был номером один в Эстонии по рейтингам. К сожалению, такой результат не удалось реализовать на выборах 2013 года, и я думаю, что то же самое произойдет и с «Отечеством».
Промежуточные рейтинги, показывающие популярность той или иной партии, это и есть промежуточные цифры. Важно то, что произойдет во время выборов. Как реализуется политический вклад и сколько людей проголосуют за ту или иную политическую партию. Это как в спорте: нужно лучше готовиться к соревнованиям. Выборы - это соревнование в политике.
Однако в течение последних двух месяцев мы смогли высказывать свое мнение и не только критиковать, как это делают некоторые оппозиционные партии, мы смогли и предлагать свои альтернативы.
- Скоро выборы в Европарламент, будете ли вы баллотироваться сами?
- У нас готовится избирательный список, у нас много кандидатов, и только девять из них войдут в список. Сейчас я вхожу в число двадцати кандидатов, но каким будет окончательный список и кто будет представлять Центристскую партию на выборах в Европарламент, станет известно на заседании совета Центристской партии, на котором список будет утвержден.
- Насколько вероятно, что партия выставит Яну Тоом первым номером?
- Я вернусь к тому, что уже сказал. Мы еще не приняли окончательного решения, и это фактически зависит от регионов, которые сейчас частично выдвигают кандидатов, а совет должен утвердить и состав кандидатов, и порядок. Другими словами, это фактически работа совета.
- В Таллинне вы сейчас находитесь у власти вместе с соцдемами, и наверняка вам знакомы разговоры о том, что Центристскую партию следует отстранить от власти?
- И что стоит сместить Кылварта, например. Вчера один член Партии реформ прямо сказал, что ему нужна голова Кыварта.
- Насколько вы уверены в правящем союзе с социал-демократами в Таллинне, убеждены ли вы, что соцдемы вас не предадут?
- Если оглянуться на историю управления Таллинном, то тут были всевозможные предательства. Я думаю, что самое главное для таллиннцев - это иметь стабильное городское правительство и не делать таких глупостей, какие делаются на уровне государства. Жители Таллинна, конечно, не хотят, чтобы власть Партии реформ пришла в Таллинн, потому что если вы не можете управлять страной, как вы можете управлять в Таллинне…
Что касается нынешней коалиции, то я думаю, что у нас очень хорошее сотрудничество с нашим партнером, социал-демократами. У нас во многом общие взгляды, и социал-демократы также подтвердили, что сотрудничество с Центристской партией их устраивает. Не вижу я и альтернатив нынешней коалиции. В конце концов, есть много способов распада коалиции, в случае с Таллинном и Центристская партия, и социалисты могут сказать, что этот союз не годится, но сейчас этот союз партнеров устраивает. Я думаю, что если Партия реформ продолжит в том же духе, то очень скоро в стране возникнет ситуация, когда все политические силы в Рийгикогу объединятся и отправят членов Партии реформ на скамейку запасных.
- Вы действительно верите, что удастся создать в Рийгикогу коалицию с участием EKRE и отстранить от власти Партию реформ?
- Да, и давайте я спрошу в ответ о том, что и о Таллинне ведь все время говорили то же самое. В случае с Таллинном почему-то считается, что все силы объединятся против Центристской партии и тогда четверка сможет сформировать коалицию. Теоретически это возможно, и в Рийгикогу это теоретически возможно, но реализуется ли это на практике... скорее нет. Теоретически же такие возможности есть всегда, но все зависит от ведущей силы. На уровне государства видно, что эта ведущая сила, Партия реформ, повела себя не самым разумным образом.