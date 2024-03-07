Внимание, розыск! Пропала 74-летняя женщина

Сегодня близкие сообщили в полицию, что вчера утром пожилая женщина ушла из своего дома в Тарту и не вернулась. По имеющимся к настоящему моменту данным, она могла поехать на такси на автовокзал и оттуда на автобусе отправиться в направлении Таллинна. Эта информация проверяется.

Лейли и ранее таким образом ездила в столицу, но обычно предупреждала об этом и на следующий день сама возвращалась домой. В этот раз близкие не знают, где она находится второй день. Пропавшая не взяла с собой телефон.

Рост Лейли - 160 см, у нее короткие седые волосы. У нее могут быть с собой чемоданы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Лейли, звонить в центр тревоги по телефону 112.